早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

▲早餐常選果醬吐司配甜奶茶？這樣的搭配其實暗藏地雷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

不少上班族早上趕著出門，早餐常常是隨手買、快速吃，久而久之不是精神提不起來，就是沒多久又開始餓，營養師張語希指出，早餐吃不好，問題往往不是吃太少，而是不知道該怎麼選，她整理出一套「早餐紅黃綠」的實用避雷方向，只要照著顏色概念調整，就能大幅降低踩雷機率！

張語希表示，許多早餐店常見的組合，其實都屬於「紅燈區」。像是果醬吐司搭配甜奶茶，看起來清爽，實際上幾乎整份都是精緻糖與澱粉，血糖很快飆高，沒多久就開始昏昏欲睡。油條、蔥油餅、鐵板麵也是不少人習慣點的早餐，但這類食物油脂與鈉含量偏高，一大早就讓身體負擔加重。至於培根、熱狗、組合火腿等加工肉品，雖然方便又重口味，但營養價值相對有限，也不適合天天吃。

相較之下，屬於「綠燈安心選」的早餐，其實不難準備。語希分享，傳統早餐店可以選擇全麥夾蛋吐司，不抹沙拉醬，再搭配一杯無糖豆漿，就是結構相對完整的一餐。若是在超商解決早餐，地瓜或御飯糰加上雞胸肉，再來一杯無糖咖啡或拿鐵，也能同時補到澱粉與蛋白質。早餐店想吃得更升級，可以選鮪魚蛋餅、不加醬，再搭一份蔬菜，營養與飽足感都會提升。

如果一時之間不知道怎麼調整，語希也提供簡單好記的三步驟。第一步，先把含糖飲料換掉，改成無糖豆漿、鮮奶或黑咖啡，就能大幅降低早餐的糖分負擔。第二步，記得補足優質蛋白質，像是雞蛋、雞胸肉或里肌肉，都是容易取得的選擇。第三步，別忘了補纖維，如果早餐店沒有蔬菜，也可以另外搭配一盒超商沙拉，讓腸胃運作更順。

張語希強調，早餐不需要吃得多精緻，但方向一定要對。只要避開紅燈地雷、多往綠燈選項靠攏，一整天的精神、專注力與飽足感都會明顯不同，從明天早上開始，替早餐換個選法，就是讓身體狀態變好的第一步。