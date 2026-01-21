　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

▲早餐，台灣，台式早餐，吐司，荷包蛋。（圖／視覺中國CFP）

▲早餐常選果醬吐司配甜奶茶？這樣的搭配其實暗藏地雷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

不少上班族早上趕著出門，早餐常常是隨手買、快速吃，久而久之不是精神提不起來，就是沒多久又開始餓，營養師張語希指出，早餐吃不好，問題往往不是吃太少，而是不知道該怎麼選，她整理出一套「早餐紅黃綠」的實用避雷方向，只要照著顏色概念調整，就能大幅降低踩雷機率！

張語希表示，許多早餐店常見的組合，其實都屬於「紅燈區」。像是果醬吐司搭配甜奶茶，看起來清爽，實際上幾乎整份都是精緻糖與澱粉，血糖很快飆高，沒多久就開始昏昏欲睡。油條、蔥油餅、鐵板麵也是不少人習慣點的早餐，但這類食物油脂與鈉含量偏高，一大早就讓身體負擔加重。至於培根、熱狗、組合火腿等加工肉品，雖然方便又重口味，但營養價值相對有限，也不適合天天吃。

相較之下，屬於「綠燈安心選」的早餐，其實不難準備。語希分享，傳統早餐店可以選擇全麥夾蛋吐司，不抹沙拉醬，再搭配一杯無糖豆漿，就是結構相對完整的一餐。若是在超商解決早餐，地瓜或御飯糰加上雞胸肉，再來一杯無糖咖啡或拿鐵，也能同時補到澱粉與蛋白質。早餐店想吃得更升級，可以選鮪魚蛋餅、不加醬，再搭一份蔬菜，營養與飽足感都會提升。

如果一時之間不知道怎麼調整，語希也提供簡單好記的三步驟。第一步，先把含糖飲料換掉，改成無糖豆漿、鮮奶或黑咖啡，就能大幅降低早餐的糖分負擔。第二步，記得補足優質蛋白質，像是雞蛋、雞胸肉或里肌肉，都是容易取得的選擇。第三步，別忘了補纖維，如果早餐店沒有蔬菜，也可以另外搭配一盒超商沙拉，讓腸胃運作更順。

張語希強調，早餐不需要吃得多精緻，但方向一定要對。只要避開紅燈地雷、多往綠燈選項靠攏，一整天的精神、專注力與飽足感都會明顯不同，從明天早上開始，替早餐換個選法，就是讓身體狀態變好的第一步。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前一天才示警！這檔ETF暴跌17%　不敗教主：早就叫你跑
鄰近101！「台北版九龍城寨」都更啟動
張文散發「危險感」！　哥哥結婚拒邀他：怕弟弟會殺人
快訊／範圍擴大！　10縣市「非常寒冷」
台股爆史詩級大量！　三大法人聯手重砍
快訊／不只滿堂紅！　「虎爺台菜私廚」詹軒文等8人遭拘捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

早餐紅燈區曝光！「果醬吐司＋奶茶」根本地雷組合

全家合作UCC打造「阿里山咖啡」　期間限定「第2杯半價」

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航　「馬上有錢」可愛應景

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

只有「恭喜發財」還不夠！網瘋白蘭氏刮卡100％中獎密技　喝健康也喝進好運氣

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

美式賣場過年掃貨必看！挺立新上市「高鈣＋K2」新配方幫助引鈣入骨*　骨骼肌肉雙效⁺守護30＋行動力

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

日獨居男「全裸陳屍浴缸」51天！兇手1招藏屍浴室　死因曝

台南市道安數據偏高不迴避　黃偉哲：滾動檢討用數據守住安全底線

UNIQLO：C首推質感墨鏡「春夏重點搶看」！790元抽繩包、精品級外套必收

陽明海運深化海事產學教育　與東港海事厚植新世代輪機專業人才

獨／排隊天花板！為彈300萬名琴等2hrs　台中樂迷朝聖：圓人生夢想

直擊／「靈活胖子」蔡易餘競選背帶卡住　賴清德笑場：這最長的了

投信砍175億元創單日最大賣超金額　旺宏出脫1.1萬張

中山、大安領跌！北市房價連3季下滑　預售單價逆勢站上126萬

221世界母語日登場　台南表揚母語推手、新市國中生詩作感動全場

「金在中女團」要來台灣了！　同場還有2組韓藝人開唱

【全家都去台北？】姐姐一說出口　米克斯當場心碎QQ

消費熱門新聞

開運囤水也能抽黃金！

漢堡王「加碼優惠券」來了　6款套餐58折起再送雞塊

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！

超商「買1送1」懶人包！泡麵飲料都有　暖暖包5折起

全聯「沖泡咖啡奶茶」買1送1　小時達滿額折100元

美式賣場過年掃貨必看！

超商抗寒優惠！發熱衣、奶茶買1送1

拿坡里烤雞組合「8塊特價199元」　新口味披薩買大送大

快訊／肯德基「個人餐、薯條、咖啡」漲價！拼盤最多貴13元

戰酒黑金龍「馬年限定酒款」迎接2026強勢開局

達美樂「整隻大龍蝦」火山披薩開放預購　每組3888元限量500份

2026年貨必囤清單！美國No.1磷蝦油限時直降260元　年前最夯健康「隱藏版紅包」

NET「石虎衣」遭控未授權使用

嗶出好彩頭！馬年必收財神票卡隨身護航

更多熱門

相關新聞

乳糖不耐怎麼補鈣？靠三大類食物聰明補

乳糖不耐怎麼補鈣？靠三大類食物聰明補

不少人一喝牛奶就出現腹瀉、脹氣等不適，卻又擔心長期下來鈣質攝取不足。愛健康營養師珊珊分享，其實即使有乳糖不耐症，也不必勉強喝牛奶，只要改從其他食物著手，一樣能把鈣質補好補滿，關鍵就在「三大類食物聰明補」。

營養師揭露吃素瘦身「7大地雷」別踩

營養師揭露吃素瘦身「7大地雷」別踩

5大「傷腦壞習慣」！你中了幾個

5大「傷腦壞習慣」！你中了幾個

不空腹、不喝糖飲！尾牙前飲食小秘訣

不空腹、不喝糖飲！尾牙前飲食小秘訣

酒後不適？三步驟快速緩解必學

酒後不適？三步驟快速緩解必學

關鍵字：

早餐健康飲食避雷營養師

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

蕾菈離婚4月爆秘戀瘋男晨灰！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

「國中小、高中才放寒假」今又開學！學生崩潰了

韓國出境新規「一票被開行李箱檢查」　網驚：之前帶沒事

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

八點檔女星被查出不易受孕　突昏倒送醫「一驗懷孕了」

媽電子廠「老闆1句全被裁員」　林智群嗆：這才是掏空台灣

斑馬線上多3條白線　交通部早解答用途

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！

前一天才示警「這檔ETF暴跌17%」　不敗教主：早就叫你跑

快訊／泰山新北大道路口「水管爆裂」！馬路成汪洋

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面