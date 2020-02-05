美衛服部合作「私人製藥公司」　以伊波拉解藥做基底…開發免疫療法！

▲各國致力研發新型冠狀病毒解藥。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對武漢病毒蔓延，世界各國衛生單位以及病毒、疫苗研究中心，紛紛合作希望可以盡速找到抑制病毒的疫苗或解藥。川普5日在發表國情咨文中提到，面對武漢肺炎，美國已經準備好與中國攜手合作；而在美國衛服部也正式與私人製藥公司研發新的武漢肺炎藥物。

根據《Medcitynews》報導，美國衛服部（Department of Health and Human Services, HHS）日前宣布將旗下生物醫學高級研究發展局（BARDA）將與製藥商 Regeneron Pharmaceutical進行合作開發關於新型冠狀病毒的新藥，過去雙方就曾在2017年合作，研究、開發多達10幾種病原體與抗體組合，包括流感治療。

2019年Regeneron曾用先進的基因工程技術加速、改善藥物來持續對對抗伊波拉病毒，成果相當不錯。HHS官員指出，目前正在利用增加伊波拉病人存活率的藥物，研發單株抗體治療武漢肺炎，而單株抗體是免疫細胞製造出來的抗體，會鎖定病毒的某些蛋白質，平衡病原體入侵人體細胞的能力，算是免疫療法。

中國專家先前指出，部分武漢肺炎患者使用抗愛滋、流感藥物後，病情有些得到好轉，但美衛服部官員表示，這次的藥物研究相當細緻，希望可以在3個月內進行首輪臨床試驗。