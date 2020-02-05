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中國大陸居民2/6起全面暫緩入境　中港澳航線重傷「2月砍班數字」曝

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▲桃園機場陸客入境來台觀光。（圖／記者陳世昌攝）

▲2月6日起，居住地在中國各省市的陸人全面暫緩入境。（圖／資料照／記者陳世昌攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布，自2月6日起，居住地在中國各省市的陸人全面暫緩入境。根據交通部統計，從2月3日至2月29日中港澳航線大砍1,200多班，約1/4航班都取消，若疫情仍未能控制，預期3月航班數將砍更多。

指揮中心今日宣布，自2月6日起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，「居住地在中國各省市之陸人暫緩入境」。

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲2月底前，中港澳航線大砍1,200多班。（圖／記者李毓康攝）

交通部統計，包含華航、長榮、中國東方航空、中國國際航空與中國南方航空等15家兩岸航空公司，2月底前大砍756班。此外，正在實施封城措施的武漢、溫州更已無航班營運。

另外，在香港航線部分，國泰航空、國泰港龍航空2月底前共取消了台港航線120多班，華航、長榮則視情況減班。澳門航線部分，台灣虎航在2月底前也取消52班，星宇航空更是直接宣布從3月28日前一天3班的所有航班全面取消，數字高達71班；澳門航空則取消51班。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,空姐,出入境管理,停飛。（圖／記者周宸亘攝）

▲航空業人士認為，若武漢肺炎疫情還沒獲得控制，預期3月取消的航班數將會更多。（圖／記者周宸亘攝）

2月3日至2月29日原本預定飛航中港澳的4,600多班，全數約取消1,200多班，取消幅度超過1/4，航空界人士預估，若疫情仍未控制住，預期3月取消航班數還會更多。

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