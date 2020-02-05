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台女澳洲社團「PO美照求職」　遭無腦網友歧視「你武漢肺炎呼吸機？」惹眾怒

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎引發排華情緒，台女澳洲求職遭歧視。（圖／示意圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎延燒國際，導致許多國家出現「排華情緒」。一名台灣的范姓女子，日前在臉書社團「Job in Sydney」中發文想要找工作，沒想到卻得到不認識的網友在下面回覆，「根本是武漢肺炎呼吸機」。這樣的歧視言論，立刻遭到其他人砲轟，之後索性刪文，卻被人迅速截圖。

根據英國《每日郵報》報導，這名范姓女子過去曾在台灣讀大學，但同樣擁有澳洲永久居留權，日前她在臉書社團求職，並提到自己已經在澳洲生活10年之久，希望可以找到自己適合的工作，卻沒想到發文不久後，竟被不認識的網友在下方留言回覆「你能找到治療武漢肺炎的方法嗎？」、「所以是武漢病毒呼吸機嗎？」

其他網友看到後紛紛出面抱不平，希望不要再開亞洲人的玩笑。而這樣的「種族歧視」近來因為武漢肺炎延燒，導致各國都出現部分暴力現象，日前曾有在日本的中國留學生表示，「只是講了中文就遭到白眼」；且有多名華裔學生在路上因為戴口罩遭到毆打。

日前《每日郵報》也分析，中國人過去在國際上風評並未相當好，此番武漢肺炎爆發，導致排華情緒明顯升溫，除了中國人之外，香港、馬來西亞、越南、台灣、韓國等亞洲面孔都可能受到歧視。

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