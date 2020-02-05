告急疫區不只武漢！ 湖北鄂州「確診致死率最高」

▲武漢肺炎疫情擴散，鄂州暫時成為全大陸病死率最高的城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，截至目前確診病例已經破2萬4300多人，幾乎所有省份失守。目前重點疫區還是在湖北，原本武漢病死率最高，根據大陸媒體報導，鄂州十分令人憂心，目前成為全大陸病死率最高的城市。

▼鄂州地圖（圖／取自觀察者網）

▲武漢肺炎疫情擴散，鄂州確診病死率高居不下。（圖／取自 觀察者網）

根據2017年湖北省統計局報告，鄂州市人口數是107.69萬人，排名全湖北省倒數第三。確診率（截至2月4日24時）數字，鄂州每1萬人就有3.55個人確診感染新冠病毒，比例僅次於武漢。根據《觀察者》報導，鄂州從1月28日開始，病死數平均每天增長3個，確診病例新增沒有爆炸式成長，確診病死率高居不下。截至(4日)病死率高達4.7%，依舊高於武漢當天4.3%，成為全大陸病死率最高城市。

▲武漢肺炎疫情擴散，鄂州確診病死率高居不下。（圖／取自 觀察者網）

缺乏醫療支援，也是高致死率原因。鄂州只有一家定點治療醫院，鄂州市第三醫院，先前出現物資匱乏情況。醫院緊急向社會大眾求救醫療物資，急需捐贈的物資包括，N95口罩、外科口罩、一次性醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣等醫療用品。 鄂州市政府緊急啟動防治新型冠狀病毒肺炎應急工程，將參照「小湯山」模式，在原鄂州市第三醫院老院區基礎上改造、新建防疫應急醫院。項目完工後，預計將新增600張床位，工期預計10天左右。

為了杜絕疫情擴散，湖北省鄂州市也宣布實施「主城區實行居民出行管控措施」，社區每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，必須戴口罩，其他民眾除了生病就醫、疫情防控工作需要、在超商和藥店上班外，不得外出。