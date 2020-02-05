　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

告急疫區不只武漢！ 湖北鄂州「確診致死率最高」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎疫情擴散。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情擴散，鄂州暫時成為全大陸病死率最高的城市。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢肺炎疫情持續延燒，截至目前確診病例已經破2萬4300多人，幾乎所有省份失守。目前重點疫區還是在湖北，原本武漢病死率最高，根據大陸媒體報導，鄂州十分令人憂心，目前成為全大陸病死率最高的城市。

▼鄂州地圖（圖／取自觀察者網）

▲湖北鄂州成為全大陸病死率最高的城市。（圖／翻攝 觀察者）

▲湖北鄂州成為全大陸病死率最高的城市。（圖／翻攝 觀察者）

▲武漢肺炎疫情擴散，鄂州確診病死率高居不下。（圖／取自 觀察者網）

根據2017年湖北省統計局報告，鄂州市人口數是107.69萬人，排名全湖北省倒數第三。確診率（截至2月4日24時）數字，鄂州每1萬人就有3.55個人確診感染新冠病毒，比例僅次於武漢。根據《觀察者報導，鄂州從1月28日開始，病死數平均每天增長3個，確診病例新增沒有爆炸式成長，確診病死率高居不下。截至(4日)病死率高達4.7%，依舊高於武漢當天4.3%，成為全大陸病死率最高城市。

▲武漢肺炎恐造成全球經濟蒸發1.2兆。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情擴散，鄂州確診病死率高居不下。（圖／取自 觀察者網）

缺乏醫療支援，也是高致死率原因。鄂州只有一家定點治療醫院，鄂州市第三醫院，先前出現物資匱乏情況。醫院緊急向社會大眾求救醫療物資，急需捐贈的物資包括，N95口罩、外科口罩、一次性醫用口罩、醫用帽、防護服、手術衣等醫療用品。 鄂州市政府緊急啟動防治新型冠狀病毒肺炎應急工程，將參照「小湯山」模式，在原鄂州市第三醫院老院區基礎上改造、新建防疫應急醫院。項目完工後，預計將新增600張床位，工期預計10天左右。

為了杜絕疫情擴散，湖北省鄂州市也宣布實施「主城區實行居民出行管控措施」，社區每戶家庭每兩天可指派1名家庭成員上街採購生活物資，必須戴口罩，其他民眾除了生病就醫、疫情防控工作需要、在超商和藥店上班外，不得外出。

ET快訊
陳時中淚灑記者會...遭酸民謾罵　主播動怒開嗆
陳時中現身藥局！實測口罩實名制　卻因這關鍵買不到
「這藥1天內治愈武漢肺炎病患」！大陸疑搶先美國註冊專利
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

出生30hrs確診！新生兒「無症狀」染武漢肺炎　專家： 疑母體垂直感染

搶先美國藥廠申請專利？　大陸國家衛健委回應：我們也正在關注

武漢返台隔離宿舍曝光！　一人一床獨立衛浴還有電視可看

武漢返台包機安插大陸人？　台商會長：陸配跟著小孩回來

金門提強烈要求！2月6日起「暫時關閉小三通」...楊鎮浯：防疫要做到最高級

對返台確診台商「感到痛心」 湖北省台辦：900人提出協助請求

大陸疑搶先註冊專利！美藥廠1天治愈武漢肺炎病患…曾公開治療過程幫助救治

告急疫區不只武漢！ 湖北鄂州「確診致死率最高」

不斷更新／大陸入境旅客、市民隔離14天　林鄭月娥：香港8日起實施

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...最高可判死刑

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

出生30hrs確診！新生兒「無症狀」染武漢肺炎　專家： 疑母體垂直感染

搶先美國藥廠申請專利？　大陸國家衛健委回應：我們也正在關注

武漢返台隔離宿舍曝光！　一人一床獨立衛浴還有電視可看

武漢返台包機安插大陸人？　台商會長：陸配跟著小孩回來

金門提強烈要求！2月6日起「暫時關閉小三通」...楊鎮浯：防疫要做到最高級

對返台確診台商「感到痛心」 湖北省台辦：900人提出協助請求

大陸疑搶先註冊專利！美藥廠1天治愈武漢肺炎病患…曾公開治療過程幫助救治

告急疫區不只武漢！ 湖北鄂州「確診致死率最高」

不斷更新／大陸入境旅客、市民隔離14天　林鄭月娥：香港8日起實施

影／隱瞞經歷趴趴走！12位確診患者被公安「立案調查」...最高可判死刑

83歲梅芳中邪…在醫院頭突撞牆　「床上運動」治療不舉

桃園經國二號橋進行伸縮縫更換　工期14天用路人請改道

台東穿山甲過馬路遭車撞　受驚嚇捲曲成一團！警目擊送醫　

「2019金桃獎」53案競逐　桃園市府14機關榮獲

田徑金牌手代課當老師…誘國中妹摩鐵車震！賠50萬換緩刑

奧運銀牌大馬雙蔚逾期報名2站賽事　低級失誤很可能無緣東奧

越南、沙國爆發禽流感疫情　撲殺逾40萬隻家禽

2020綠能與循環經濟特刊　聚焦全球極端氣候

英國政府更新對中國旅遊警示：建議「所有英國人」離開中國

宋柏緯「5米落水戲」超驚險！　安心亞逃過一劫：感謝導演把我刪掉

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

滯留湖北名單曝光　台商回應登機爭議

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

她故意隱瞞行蹤　68醫護慘被隔離

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

54歲武漢男感染離世　曾義務接送醫護上下班

陸委會：今明兩天不會有加班機回台

更多熱門

相關新聞

拒談身分爭議　徐正文放話一戰

拒談身分爭議　徐正文放話一戰

首批247名武漢台商3日包機返台後，陸方原訂今（5日）執行的第二台包機落空，湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文在記者會中聲淚俱下，感嘆「回家路真的好難」。但面對外界傳出他是台商立場親中，更有北京政協身分，他在回應時說，「現在不要糾纏這種事情」，更對質疑人士喊話，同胞回來之後隨時應戰。

日媒：疫情延燒恐影響習近平訪日

日媒：疫情延燒恐影響習近平訪日

武漢肺炎疫情延燒　生技中心啟動開發快篩與治療藥品

武漢肺炎疫情延燒　生技中心啟動開發快篩與治療藥品

鑽石公主號郵輪旅客曾赴九份　侯友宜：應提早通報疫情！

鑽石公主號郵輪旅客曾赴九份　侯友宜：應提早通報疫情！

關鍵字：

鄂州武漢肺炎社區封閉致死率確診率

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面