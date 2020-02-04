沒在怕！陸警方再查「整櫃冷凍野味」老鷹、竹鼠皆有　微信爽賣…只收老主顧

▲廣西再度被查到整批的野味。（圖／翻攝自中新網）

記者陳亭伃／綜合報導

就在武漢肺炎迅速自中國境內傳到國際，除了國際間盡可能做到滿分防疫之外，中國也不斷對外透露一切疫情都在掌控之中，然而卻在上周五（1月31日）中國警方仍破獲一個運送中的冰櫃，在打開之後竟發現裡面竟有冷凍的老鷹、浣熊、松鼠，當場聯繫負責人到場說明。

根據英國《每日郵報》報導，自武漢華南市場爆發新型冠狀病毒後，中國警方開始致力於查緝所有非法「野味」，其中連一般肉類也同樣列入嚴格管制。然而當地仍有許多商人無視於疫情爆發危機，以及當局的強制查緝，透過微信繼續販售。

▲超過300多隻冷凍野生動物遭到警方查扣。（圖／翻攝自中新網）

中國警方上月31日突襲了廣西百色一個準備運送的冷凍貨櫃，打開櫃門之後發現裡面竟有非法販售的浣熊、松鼠、老鷹及多種冷凍野生動物，預計將送往非法店家販售等待買主領貨。警方追查到一名黃姓女子，透過微信與買家聯繫，而這批野味約有250隻鳥類、3隻老鷹、2隻豹貓、48隻浣熊、30隻松鼠、3隻野雞。而黃姓女子的廣告中也提到，包括豬、山羊睪丸、馬肉、狗肉皆有提供。

林業警官譚春茂表示，黃姓女子所販售的野味，經過長時間的冷凍運送，透過微信群組幾乎「只皆老客戶」，甚至有些野味是來自於國外走私，目前黃姓女子已遭到拘捕。

31日同樣被警方查緝到的，包括在廣東某市場內仍有「小帳棚」在販售被禁止食用的野生動物，包括被懷疑為新型冠狀病毒的帶原「竹鼠」也在其中。