立院新會期開議日期　民進黨估計最晚21日

▲新任立法院長游錫堃與副院長蔡其昌宣誓就職 。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨5日下午中常會，找來曾參與抗SARS行動的中研院生醫所兼任研究員何美鄉談武漢肺炎防疫。據轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在會中指出，依法行政院長蘇貞昌必須在2月1日立委宣誓就職1個月內進行施政報告，且立法院會每週五、二為一次會，亦即蘇貞昌最晚必須在2月25日或28日赴立法院會報告，保守估計2月21日開議。

民進黨5日召開中常會，因應武漢肺炎，出席人員都要量體溫才能入場。這次常會，也特別找來中研院生醫所兼任研究員何美鄉，報告題目「新型冠狀病毒疫情預測及因應策略」。除了講解疫情，何美鄉也特別強調，台灣醫療資源一定夠，「口罩其實沒有那麼重要，勤洗手比較重要」。

▲新任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）



據與會人士轉述，有關立法院新會期的開議日期，依法必須在立委就職1個月內進行施政報告，且立法院會每週五、二為一次會，「不可能拖到3月太晚」，因此蘇貞昌最晚必須在2月28日赴立法院會報告，也許定在21日開議、25日進行施政報告，又或是25日開議、28日進行施政報告。

該人士轉述，依照過往的經驗，屆時可能會保留一點時間讓朝野互動，因此定在21日開議比較保險，確切日期仍有待立法院長游錫堃召開黨團協商決定，一切僅是依過去經驗臆測而已。

▲游錫堃、蔡其昌宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）



有關在野黨要求行政院儘早針對武漢肺炎進行專案報告，與會人士也坦言，必須於院長召集的朝野協商中一併討論，「如果在開議後穿插其他議程，開議日期就要提早」，要處理越多事情就要越早開議，2月21日僅是保守估計。

此外據轉述，黨務部門也在會中報告，民進黨將於2月12日召開例行性的中執會，代表行政部門列席報告的行政院副院長陳其邁，今天則因處理防疫而未出席。

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