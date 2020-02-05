無助！武漢居民精神瀕臨崩潰　親見家人逐漸沒呼吸「寧可病死也不去隔離點」

▲武漢肺炎疫情嚴重，但武漢人卻更加無助。（圖／武漢市第一醫院）

記者陳亭伃／綜合報導

面對全球各地都在力抗武漢肺炎（新型冠狀病毒），首先在上月23日封城的中國武漢，如今仍是風聲鶴唳，不少確診病例出現，外媒《BBC》就專訪一名位在武漢的33歲家庭主婦，她表示「就是寧可病死家中，也不願意到隔離點去。」

根據《BBC》報導，王文君（譯名）是一名家庭主婦，她與家人都居住在武漢肺炎的爆發點「武漢」。自封城以來，王文君就跟家人一直待在家裡，她透露一切都已經太遲，每個人求生的心越來越破裂，「新型冠狀病毒爆發後，我叔叔已經因病去世、父親病危，母親、阿姨也都陸續出現一些症狀」，此外王文君的哥哥經過肺部掃描後也顯示出現感染。

王文君表示，一家人若是需要就醫，幾乎都是走路去，父親發燒到39.3度C，呼吸困難、咳嗽不止，最後在家裡買了一台氧氣機，並搭配中藥、西藥服用，沒有去醫院，因為檢測的醫療資源不夠，病例根本無法確診。王文君每一天都跟母親到醫院，希望可以為父親找到一席病床，即便院方知道病患可能就是確診，但還是沒有位置可以收留。

王文君表示，「武漢有許多隔離點，但是對於我父親這樣的重症病患，還是沒有辦法收留，我叔叔就是在隔離點過世，因為那邊根本就沒有對症下藥的設施，直到現在都沒有人可以幫助我們」。

親眼見到家人就病逝在隔離點，王文君表示，「寧可死在家裡，也不願意去，如果我們真的照政府指示去隔離點，那麼最後就會發生像我叔叔一樣的事情」。此外她也表示，武漢有很多人都面臨這樣的問題，明明發著高燒，卻被工作人員拒絕，「即便新的醫院建成了，我們連舊醫院都排不上，怎麼可能輪到新的醫院呢」。