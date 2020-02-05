糗爆！WHO秘書長想袒護中國　嘴快曝露「22國家已實施旅遊限制」

▲譚德塞認為不需要旅遊限制。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

世界衛生組織（WHO）3日開始舉行執行委員會議，4日晚間針對會員國進行新型冠狀病毒進行簡報。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，將會派專家前往中國，國際間切勿恐慌，旅遊限制也沒有必要，但卻另外提到有22國對中國堅持實施旅遊限制。

根據《路透社》報導，WHO秘書長譚德塞在4日會議中開場提到，新型冠狀病毒有99％的病例在中國、97％的死亡病例在湖北，面對外界質疑中方並未公開實際確診、死亡數字，譚德塞也表示WHO將會派專家前往中國，並與中國政府密切合作，掌握當地疫情資訊。

譚德塞在會議中提到，中國境外的病例佔比很小，「幾乎沒有理由造成恐懼跟恐慌」，且已經寫信給各國衛生部長，呼籲各國與WHO分享流行病學、臨床、社區研究調查結果，並在「國際衛生條例」規定下，是所有人的責任。

然而，譚德塞也在執行委員會議中提到，限制旅遊只會造成恐懼跟汙名化，對世界公衛沒有幫助，但就在各國回報採取措施中，就有22國回報「限制中國往返客」，WHO盼這些國家可以縮短旅遊限制時間，做出與風險一致的決定，根據情況隨時變動政策。

此外，世界衛生組織也預估，這短短3個月中，因為武漢肺炎造成全球損失已經高達6.75億美金，且不包括社會、經濟損失。