「你可以停止嗎？」史瓦帝尼WHO上挺台　慘遭主席狠打斷…直接換中國發言！

▲WHO舉行執行委員會議。（圖／翻攝自WHO推特）

記者陳亭伃／綜合報導

武漢肺炎爆發，中國面對國際要求台灣加入WHO（世界衛生組織）一概以「疫情不該牽扯政治問題」帶過。3日WHO進行執行委員會議，台灣邦交國包括史瓦帝尼（舊稱史瓦濟蘭）與巴拉圭皆在會議上挺台，認為不該讓2300萬人曝露在疫情風險中。

綜合外媒報導，面對武漢肺炎（新型冠狀病毒）蔓延，WHO秘書長譚德塞多次提出認為「中國並未隱藏病情、數據，相當值得讚許」，然而每日中國所公開的數據，幾乎翻倍成長，這讓許多國家紛紛表態，「資訊需透明，國際應聯合防疫」。3日世界衛生組織執行委員會登場，關於台灣是否加入WHO也成為議題。

友邦之一的史瓦帝尼在會議上表示，因為擔心政治衝突，或是對於部分國家、WHO干擾，反而讓防衛疫情受到阻礙，尤其台灣沒有辦法得到WHO以及國際衛生條例的支持，很遺憾讓2300萬人民曝露在風險之中。此外，史瓦帝尼代表也提到，台灣有非常好的技術可以讓各國受益。

而巴拉圭代表發言時也提到，目前台灣已經有確診病例，希望世界衛生組織可以確保台灣能夠得到第三方以及其他國家的資訊，確保全球公衛不會受到威脅。

就在史瓦帝尼代表發言時，提到台灣應一同加入國際防疫，卻遭到會議主席直接打斷「您可以停止嗎？」，並要求中國發表言論，而中方代表則表示，「史瓦帝尼的發言明顯炒作台灣問題，純屬屬於政治動機，已經偏離會議主題。」

主持會議的日籍主席Dr Hiroki Nakatani事後並未接續讓以色列發言，而是請中國發言，且將議題轉為技術層面討論。