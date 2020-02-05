請防疫假不支薪　邱顯智籲：比照SARS由政府補貼薪資

▲邱顯智。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

政府因應武漢肺炎防疫，宣布民眾可依需求請「防疫照顧假」，雇主可不支薪。對此，時代力量立委邱顯智5日在臉書提出解方，認為可動用預備金或比照SARS，由政府補助企業。

由於武漢肺炎疫情影響，各學校延後開學，勞動部也宣布實施防疫照顧假；行政院人事行政總處5日確定，公務員也可以請14天的防疫照顧假，只有給假，並不支薪，也不影響考績，最快今日發文給各地方政府。

邱顯智提到，為了因應疫情控制措施而無法上班的狀況（不只照顧兒童，也包括自我隔離），是一個勞工、雇主與社會（或國家）三方如何合理分擔相關風險與成本（工資／家庭照顧需求／傳染風險）的問題。

邱顯智認為，在防疫政策上，讓勞工朋友承擔全部風險，完全沒有薪資，非常不妥。在欠缺法律規範的現狀況下，沒辦法強制私人企業給薪。此外，修法回溯給薪，也沒辦法達到防疫與勞工經濟安全等相關需求，也有事後加諸企業負擔的問題。

因此，邱顯智提出，「動用預備金或其他財源支付部分薪資補償，或許是個可行的方案。」在財源上，社會保險（勞保）、預備金、特別預算，甚至是就業安定基金，都是可以考慮的選項。

邱顯智指出，在程序上，也可以仿照SARS時〈嚴重急性呼吸道症候群防治及紓困暫行條例〉的作法（撥款補助企業給予應強制隔離者公假的薪資），由政府補貼防疫照顧假期間的薪資。協調企業先行計入公假支付工資，再由政府補貼企業。

邱顯智說，希望立法院能盡快開議。如果防疫有需要，不論是編列特別預算支應防疫所需，或是薪資補償、企業紓困等，都需要立法院儘快制定相關法律。

至於應該補貼多少薪資，邱顯智表示，在考量資源有的情況下，可能只能補償部分的薪資。但具體的比例，需視疫情的發展與預判，試算影響期間與人數才能評估。

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