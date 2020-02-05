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延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧

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▲時代力量2020優先法案記者會，新科立委王婉諭發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委王婉諭。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

受到新型冠狀病毒疫情影響，各學校延後開學，勞動部也宣布實施防疫照顧假，卻讓外界質疑「怎麼有人敢請？」立委王婉諭也提到，許多家庭因為現實因素很難負擔連續請假，選擇將孩子送往安親班，卻有可能因大量孩童長時間聚集在密度更高的空間中，反而造成了防疫上的漏洞，建議將延後開學的學校開放「部分的全日課外照顧」。

關於各學校延長寒假，王婉諭3日表示，防疫工作絕對是優先，相信這是政府做了充分評估後的決定，但也必須面臨到一個現實的問題，「防疫照顧假」或「家庭照顧假」並不是那麼完善地適用於每一個家庭。

王婉諭說，許多家庭因為現實因素很難負擔連續請假，或沒有其他資源可將孩子接離學校，將孩子送往安親班就變成一個不得不的選項。在現有的臨時托育服務與安親班資源有限的情況下，面對突如其來的大量需求，這些機構無論是在環境及人力上都是過載。

王婉諭認為，政府原先防疫的美意，卻有可能因大量孩童長時間聚集在密度更高的空間中，反而造成了防疫上的漏洞，引發公共衛生上的疑慮。在現行防疫計畫中未有針對安親班的配套政策之前，針對上述照顧困難的家庭，教育部可考慮評估將此次延後開學的學校開放「部分的全日課外照顧」，也需要進一步研擬相關的防疫原則，包括衡平學校職員到校輪值上班與申請防疫照顧假之需求。

王婉諭表示，長期從制度面來說，這次疫情再次凸顯台灣公共臨時托育資源的不足，面對未來更多可能的挑戰，必須從源頭研擬相關制度及配套措施，才能當防疫工作與家庭照顧二者最強而有力的後盾。

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