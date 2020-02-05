鑽石公主號郵輪旅客曾赴九份　侯友宜看新聞才知！

▲新北市防疫會議。（圖／新北市府）

記者羅婉庭／新北報導

香港武漢肺炎患者曾搭乘的「鑽石公主號」郵輪上，有10名乘客確診感染武漢肺炎，同一批人繼續搭乘「鑽石公主號」1月31日停靠基隆時有2000多乘客下船，郵輪5天前曾停泊基隆港，下船遊玩1天才駛離，旅客曾遊九份。對此，新北市長侯友宜表示，這件事情他也是看新聞報導才得知，希望相關單位提早將疫情的通報給地方政府，而非不斷善後。

侯友宜坦言，這件事情他也是看新聞報導才得知，未來在防疫工作上，希望提早將疫情的通報給地方政府；現在既然知道該批旅客有到九份旅遊，會請相關單位了解多少乘客下船？走哪些路線？進了哪些店家？市府會再要求這些店家，從環境衛生、消毒，再重新的做好、更落實。

他強調，若這件事情是在乘客還沒下船之前，就能夠掌握疫情，並通報地方政府，就能做好防範準備，這才是最重要的，不希望是等事後才做了解，那都是不斷的在善後。他認為，武漢肺炎的防疫大家都有責任，發生狀況的時候，互相彼此通報，才能徹底防堵武漢肺炎。

侯友宜表示，新北次府每天都有小型疫情會議，副秘書長、副市長每天都會坐鎮，直接向衛服部來保持密切聯繫；衛服部有任何的狀況，都會隨時跟地方衛生單位聯繫，希望雙方隨時分享情資，立即採取有效的防堵，讓通報能更快速、更準確，更重要的是要公開透明，當然不希望因此造成恐慌，但是該通報、該了解的，市府一定會即時做相關處理。

對於九份最新狀況，觀旅局長張其強表示，目前衛生局已在當地加強消毒，也已透過衛生體系查證公主號旅客下船後的行經路線，但由於人、船都在日本，相關疫情，已由中央疾管署檢疫組調查中，目前可以確定的是，當天並非船上所有旅客都下船，且因為遊輪晚上即駛離基隆港，也沒有在新北任何旅館投宿。