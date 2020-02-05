酒精搶購潮　雲林台酒營業所開門30分鐘1200瓶銷售一空 

▲台灣菸酒公司雲林縣虎尾營業所，一早出現購買酒精的排隊人潮，大多營業所一開門營業，不到半小時就全數賣光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

受到武漢肺炎以及流感影響，口罩、酒精、乾洗手、消毒液等防疫商品詢問度爆增，有些連購買都有困難，台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一早出現購買酒精的排隊人潮，大多營業所一開門營業，1200瓶配給額，不到半小時就全數賣光，排在後面的民眾沒買到連聲抱怨，台酒營業所人員也無奈。

台酒公司消毒酒精配合中央防疫政策，目前僅於台酒自有販售通路零售，預定3月開始配合政策，優先供貨給健保特約藥局，不過最近武漢疫情升溫，民眾人人自危，全台的110處營業所、12處展售中心，每天大排長龍。

請繼續往下閱讀...

有營業所配額20箱（1200瓶/500cc），單瓶售價65元，從1月30日大年初六開工日起，每天都有排隊人潮，今天一早八點也是約有2、30人排隊，營業所準時開門營業僅半小時就銷售一空，有民眾排隊許久因沒買到而抱怨連連，也讓營業所人員安撫解說，表示每天都會供貨，請民眾放心。

台灣菸酒公司營業所人員在出售酒精給民眾同時，也不厭其煩一一教大家調配酒精，以4份酒1份水比例將95%台酒優質酒精加水調和，稀釋後即成為消毒用酒精；或以最適使用濃度75%酒精100ml為成品來講，用79ml的95%台酒優質酒精加水稀釋到100ml，就可調製成100ml的75%酒精液。水的部分須用礦泉水火蒸餾水無雜質清水為佳。

▲台灣菸酒公司雲林縣虎尾、斗南與西螺等營業所，一早出現購買酒精的排隊人潮，大多營業所一開門營業，不到半小時就全數賣光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►生火了！連我媽都用到發光



【其他新聞】

►勤洗手抗武漢肺炎 東森購物緊急上架千組「防疫雙法寶」

►電子遊藝場追捕通緝犯！4名雲林警察遭刀劃傷 警開槍後制伏

►源自清朝「五年千歲吃飯擔」神功護體驅魔除瘴 今年登場…台塑派消毒大隊

►建議她去選黨主席 張麗善：目前以防疫為優先



►她棄繁星推甄國立護校！進環球科大勇奪資通電軍女狀元...畢業起薪49K