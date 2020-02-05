　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北居家檢疫3人失聯　侯友宜：目前都已出境

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市政府因應武漢肺炎疫情第八次應變會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市政府因應武漢肺炎疫情第八次應變會議。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市居家檢疫人數已達253人，卻在今日傳出有3人分別是2男1女曾出入武漢民眾，因填寫資料不確實，新北市府府查訪找不到人，確定3人失聯，新北市長侯友宜4日裁示，儘速找人；經追查後，5日上午確定目前三位都已出境。

侯友宜說，當時中央來的資料並不完整，尤其手機號碼週六才發下來，居家檢疫的部分，資料又亂又不齊全，經過追查、逐一確認後，昨天還有三名失聯，今天早上確認位置，皆已出境，健康狀況也都掌握。

針對資料不齊全造成防疫漏洞，侯友宜表示，這次的問題已經解決，沒有人希望還有下一次，他會請衛生局向中央反映資料不全的問題，各地區一定都有相同狀況，都必須趕快跟中央報告。

他說，目前防疫物資量，如果依照民眾希望，事實上是不足的，中央與地方合作；4500萬的口罩量是中央日前盤點全國物資後提供的數字，現在大家共同面臨酒精、耳溫槍等防疫物資不足的狀況，耳溫槍原物料也不足，目前2萬隻耳溫槍也希望經濟部同意請廠商不要出口，確保國內夠用。

侯友宜說，面對疫情大家集思廣益、並肩作戰，防疫沒有口水、對立、衝突，地方發現的問題，向中央建議，希望能夠有更完整的配套措施，中央很辛苦、問題很多，但是在第一線人員看得最清楚，當然希望中央重視。

關於4日爆出新北市有3位居家檢疫民眾失聯，侯友宜5日出席新北市政會議，民政局報告時表示2名已經聯繫上，1名仍失聯，但警察局在會中接到通知，獲報查清3人都已出境，新北市政府警察局長陳檡文就在會議結束前向侯友宜報告，3名失聯對象剛剛都已掌握身分，分別是在1月30日、2月2日和2月3日出境。

民政局也於5日表示，失聯的3位民眾中，第1位男子已確定身分，過去兩個禮拜有聯絡上，只是目前無法聯繫，也不是從武漢回來的關懷對象。第2位是香港人，已出境，最後透過警方協助找到人。第3位居家檢疫的民眾，登記的資料是錯的。但目前皆已聯繫上，三人都已經出境。

為圍堵武漢肺炎擴大，中央流行疫情指揮中心近期陸續宣布，只要是自中國廣東省、浙江省溫州市、湖北省等被列為一、二級流行地區返台民眾，皆須居家檢疫14天。民政局長柯慶忠4日表示，新北市共253案疑似病例，2日起全數以手機電子監控；另「自主健康管理」部分，新北共62案，其中61位皆無症狀，僅1位有症狀的個案已在住院觀察。

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

北市居家檢疫失聯者都找到了！　黃珊珊：跑出去的人應嚴正處置

美聯社聯手里長做公益！台北市江寧里送3000片兒童口罩

快訊／公務員也有14天防疫照顧假　只給假不給薪

延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧

Kolas見證陳時中不眠不休　淚讚：男兒淚豆腐心護台灣

新北居家檢疫3人失聯　侯友宜：目前都已出境

葉毓蘭批口罩實名制「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文當面轟：不倫不類…她笑了

額溫槍缺乏還要給國外訂單　侯友宜籲中央比照口罩限制出口

蔡政府防堵「武漢肺炎」關鍵3決策！蘇貞昌去年就啟動　黃金時間領先全球

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

北市居家檢疫失聯者都找到了！　黃珊珊：跑出去的人應嚴正處置

美聯社聯手里長做公益！台北市江寧里送3000片兒童口罩

快訊／公務員也有14天防疫照顧假　只給假不給薪

延開學只好送安親班…王婉諭憂「防疫漏洞」：建議學校部分全日課外照顧

Kolas見證陳時中不眠不休　淚讚：男兒淚豆腐心護台灣

新北居家檢疫3人失聯　侯友宜：目前都已出境

葉毓蘭批口罩實名制「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文當面轟：不倫不類…她笑了

額溫槍缺乏還要給國外訂單　侯友宜籲中央比照口罩限制出口

蔡政府防堵「武漢肺炎」關鍵3決策！蘇貞昌去年就啟動　黃金時間領先全球

台南新興86生活圈竄起　建商鎖定首購客！500多萬買3房最夯

奧斯卡大解密！小丑影帝位不保？柯佳嬿女神轉諧星？！攜兩盛世美男大玩諧音梗

日職／陳冠宇將與球團討論6搶1　春訓先拚開幕一軍

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

武漢肺炎／必看！搶口罩前得先知道的5重點～

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

新北居家檢疫3失聯　侯友宜：目前都已出境

第11例確診個案：50多歲男從武漢返台

陸委會不認「5日第二批台商返台」定3處理原則

超過24小時沒睡　網發起「陳時中部長去休息」活動

葉毓蘭「內褲可一周只穿2天嗎」　何博文轟：不倫不類

蔡政府防堵「武漢肺炎」　關鍵3決策曝光

周錫瑋：口罩不夠進口就好啦

對抗武漢肺炎有三寶！「醫師」陳其邁親自示範：遠離病毒沒煩惱

工程師自製超商口罩地圖　唐鳳與他聯繫

林智堅：陳時中承受巨大的壓力和消磨

新北收容返國台人　侯友宜：扛起所有責任

即／口罩實名制2/6上路　蘇貞昌說話了

額溫槍還在出口　侯友宜籲中央限制

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面