新北居家檢疫3人失聯　侯友宜：目前都已出境

▲新北市政府因應武漢肺炎疫情第八次應變會議。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市居家檢疫人數已達253人，卻在今日傳出有3人分別是2男1女曾出入武漢民眾，因填寫資料不確實，新北市府府查訪找不到人，確定3人失聯，新北市長侯友宜4日裁示，儘速找人；經追查後，5日上午確定目前三位都已出境。

侯友宜說，當時中央來的資料並不完整，尤其手機號碼週六才發下來，居家檢疫的部分，資料又亂又不齊全，經過追查、逐一確認後，昨天還有三名失聯，今天早上確認位置，皆已出境，健康狀況也都掌握。

針對資料不齊全造成防疫漏洞，侯友宜表示，這次的問題已經解決，沒有人希望還有下一次，他會請衛生局向中央反映資料不全的問題，各地區一定都有相同狀況，都必須趕快跟中央報告。

他說，目前防疫物資量，如果依照民眾希望，事實上是不足的，中央與地方合作；4500萬的口罩量是中央日前盤點全國物資後提供的數字，現在大家共同面臨酒精、耳溫槍等防疫物資不足的狀況，耳溫槍原物料也不足，目前2萬隻耳溫槍也希望經濟部同意請廠商不要出口，確保國內夠用。

侯友宜說，面對疫情大家集思廣益、並肩作戰，防疫沒有口水、對立、衝突，地方發現的問題，向中央建議，希望能夠有更完整的配套措施，中央很辛苦、問題很多，但是在第一線人員看得最清楚，當然希望中央重視。

關於4日爆出新北市有3位居家檢疫民眾失聯，侯友宜5日出席新北市政會議，民政局報告時表示2名已經聯繫上，1名仍失聯，但警察局在會中接到通知，獲報查清3人都已出境，新北市政府警察局長陳檡文就在會議結束前向侯友宜報告，3名失聯對象剛剛都已掌握身分，分別是在1月30日、2月2日和2月3日出境。

民政局也於5日表示，失聯的3位民眾中，第1位男子已確定身分，過去兩個禮拜有聯絡上，只是目前無法聯繫，也不是從武漢回來的關懷對象。第2位是香港人，已出境，最後透過警方協助找到人。第3位居家檢疫的民眾，登記的資料是錯的。但目前皆已聯繫上，三人都已經出境。

為圍堵武漢肺炎擴大，中央流行疫情指揮中心近期陸續宣布，只要是自中國廣東省、浙江省溫州市、湖北省等被列為一、二級流行地區返台民眾，皆須居家檢疫14天。民政局長柯慶忠4日表示，新北市共253案疑似病例，2日起全數以手機電子監控；另「自主健康管理」部分，新北共62案，其中61位皆無症狀，僅1位有症狀的個案已在住院觀察。