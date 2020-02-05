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獨家直擊／誤傳南京封城人心慌 「僅封閉社區」快遞堆成牆

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▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

記者任以芳／台北── 南京報導

武漢肺炎疫情擴散，大陸南京（4日）傳出封城消息，《ETtoday新聞雲》記者實際訪問南京台商會長林銘田，他說今天一早澄清電話都快接爆了，「南京沒有封城，外界報導太誇張，目前只有實行社區封閉管理！」居民出入嚴格，路上還有巡邏隊隨時幫路人量體溫，社區門口快遞都快堆成牆。

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

「誤傳封城」台商心慌慌


截至今日（5日）南京確診病例有47例，當地政府宣布加強社區防疫工作，全面實行封閉式管理，造成當地民眾心慌慌。南京台商會長林銘田急忙澄清，「今天早上不少人打給我，問我南京是不是也淪陷了，外界報導太麻辣，南京還是照常運行，只有社區自我封閉管理。」

林銘田說，南京封城誤傳消息迅速擴散，整個台商圈都很緊張，在台灣的家人急打越洋電話，勸說趕緊撤回台灣。過年返鄉的台商或台青，內心也很慌張，等候當地政府最新通知，評估再回南京的風險。

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理，拒絕所有快遞親簽。（圖／南京台商張文和提供）

社區封閉「拒絕快遞.外送」

現在南京只針對社區進出人員管制，進出要量體溫，核實是否為住戶。南京台商張文和也提供現場照片，他住在南京浦口天華矽谷社區，疫情爆發後，社區開始自主管理，最近一周實行更嚴格，拒絕所有快遞親簽，屋主要自己下樓取貨。照片裡社區門口成為集貨地，都快堆滿成快遞牆。
大陸流行的外賣服務也被禁止，不只南京市外賣業績直線往下掉，其他城市的外賣也暫時喊停，就算店家想做生意也沒地送，幾乎所有社區封閉不讓外人進出，嚴格管控出入人員身分。如果想買東西，社區管委會有組成自願隊，幫需要或不方便的居民提供免費的採買服務。

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理。（圖／南京台商張文和提供）

▲南京市(4日)宣布封閉所有社區自主管理，出入戴口罩量體溫。（圖／南京台商張文和提供）

路上隨機巡邏量體溫


生活機能方面，南京主要超市正常營運，一樣要戴口罩及量體溫，對外交通沒中斷，高速公路正常營運，如果要開車進出南京，必須網上登記車牌。

南京市有組織巡邏隊，重要路口隨機抽驗路人體溫。近郊村莊也有檢查站，每天幫村民量體溫。目前人在台灣的台商劉杰也表示，多次打回南京問情況，基本上每個人都很淡定，員工也在家配合防疫工作，大家希望早點步上正軌。

2/10南京全面復工？

何時正常開工？這是大陸百姓最大期盼，目前南京台商至少5千多人，超過1千家台資企業，像是知名大廠台積電、仁寶、英華達，旺旺、統一、康師傅也在南京設廠，目前都是暫時停業，南京政府先前宣布2月10號正常開工，南京台商會長林銘田覺得可能還會再推遲觀察，或是採取企業自主決定開業。就算開工，人潮不敢出來消費，照樣沒生意，未來防疫時間線也可能拖更長，這場戰還有得打。

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