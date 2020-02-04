深夜一點還在行政院加班...陳其邁：口罩到國人返台「守住是我們的責任」





▲陳其邁深夜持續關注防疫。（圖／翻攝自陳其邁IG）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎持續升溫，因應相關防疫工作，行政院3日宣布口罩將在6日起實施實名制購買，同日，人在武漢的台商也終於包機返台。行政院副院長陳其邁4日深夜一點透過IG發文，向國人問好同時強調，守住是政府的責任。

行政院長蘇貞昌3日表示，為了讓口罩的購買能夠較為公平及透明，宣布自2月6日起開始實施口罩實名販售，請大家拿本人健保卡到健保特約藥局購買口罩。（52個沒有健保藥局的偏鄉，請至衛生所購買），每張健保卡可以10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

蘇貞昌強調，「政府全力防治武漢肺炎疫情，請民眾多留意衛生習慣、配合政府防疫措施，其中若有造成不便，也請多多見諒。在此時此刻，我特別要懇切的呼籲，拜託大家幫忙，請把口罩留給需要的人，讓全國同胞互相體諒，彼此幫忙，一起度過難關，大家平安。」

陳其邁3日深夜先是透過臉書分享與副總統陳建仁的正確使用口罩宣導影片。接著也透過IG向國人問好，強調政府會守住疫情，「睡了嗎？凌晨，李孟諺秘書長，精神比我還要好，很會衝。從早上的口罩，到現在國人從武漢包機返台。守住，是我們的責任。」

其中，有網友發現，陳其邁與李孟諺後方的電視顯示的時間已經深夜一點多，讓網友紛紛留言，「辛苦了！大力推推您和陳副總統的口罩宣導影片」、「還在辦公？辛苦了」、「超級辛苦的，真的好感謝台灣有你們這麼認真的一群人，總是背負這麼大的責任，給台灣一個更好的未來！」「加油！台灣人一定要齊心守住我們美麗的寶島」。