巴拉圭、史瓦帝尼挺台加入WHO　府：台灣不應是健康拼圖遺落的一角

▲史瓦帝尼於世衛執委會為我執言。（圖／翻攝自世界衛生組織(WHO)官網）



記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎持續擴大，但世界衛生組織（WHO）依然將台灣排除在外，引起眾多國家反彈，友邦巴拉圭、史瓦帝尼也紛紛在WHO執行委員會議為我執言。對此，總統府發言人丁允恭4日表達感謝之意，強調台灣不應成為全球健康拼圖裡遺落的一角。

針對台灣被排除在WHO之外的爭議，繼日本、美國、法國、歐盟等多國相挺台灣加入WHO後，巴拉圭駐團代辦貝拉達大使及史瓦帝尼衛生部政務次長資瓦內3日也在WHO執行委員會議為我執言。

其中，貝拉達大使發言時提到，將任何地區或國家排除在（WHO）外，會給所有人帶來風險，特別是傳染病相關議題，「我們對於台灣已有10起新型冠狀病毒確診案例感到關切並憂心，因此我們要求世界衛生組織能讓台灣即時收到傳染病相關訊息，以免對公共衛生安全造成危害。我方希望，台灣所提供的資訊能受到應有的重視。」

史瓦帝尼王國衛生部政務次長資瓦內（Simon Zwane）直言，史瓦帝尼王國對全球衛生體系應對疫情仍有所不足感到憂慮，「我們注意到此問題的部分成因，來自對若干獨立國家及WHO的政治衝突或干預。中華民國（台灣）即為一例，他們無法或僅能非常有限地參與WHO國際衛生條例（IHR）程序，台灣的技術專家也無法參與WHO技術會議，此導致2300萬台灣人民，連帶其他人，暴露在疫情的威脅下。」

對此，總統府發言人丁允恭4日表示，誠摯感謝友邦的相挺，這也是國際正義與人權價值的體現，「台灣2300萬人的健康權益應受到保障，而台灣有能力也有意願為國際社會貢獻己力，不應成為全球健康拼圖裡遺落的一角」。