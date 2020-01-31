　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文應該戴口罩？侯友宜：沒有強制啦！人多密閉空間建議戴起來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蔣婕妤／台北報導

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，一早先在十四張站舉辦通車典禮，雙北市長柯文哲、侯友宜也搶先搭乘。針對是否要建議總統蔡英文也該戴上口罩，侯友宜受訪時表示，其實沒有強制，不過建議人多密閉空間應該戴起來。

31日上午環狀線通車典禮先在十四張站舉辦，包含總統蔡英文、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都出席。其中，侯友宜及柯文哲都戴上口罩，侯友宜則在致詞時先把口罩拿下來，他笑說因為自己有距離大家兩公尺，雖然自己不是防疫專業，但聽專業的建議。

侯友宜致詞時向施工同仁，以及台北市長柯文哲及市府團隊、捷運團隊，還有中央執政團隊一一致謝，他強調，捷運沒有顏色，只有「市民方便色」，要用這樣的態度來面對每一個建設，還有這次的武漢肺炎防疫工作，也需要大家同心協力一起對抗。

侯友宜受訪時被問到，只有蔡英文沒有戴上口罩，是不是要建議對方戴上口罩。他回應，防疫是中央地方一起並肩作戰，柯文哲講得很清楚，每一個人做好健康的保護，每一個人都要給他尊重，人多的地方密閉空間，建議口罩戴起來，但沒有強制。

侯友宜說，自己跟柯市長觀念一樣，人潮壅擠的密閉空間，口罩應該戴起來，密閉空間都戴，防疫大家要一起來。不過，剛剛在留下一個歷史畫面，所以拍照的時候短暫拿掉，大家都記得通車典禮是開心的，用照片做一個回顧。

針對環狀線通車，侯友宜表示，非常謝謝柯文哲的幫忙，環狀線今天做的這麼好，除了前面郝龍斌市長開始，柯文哲接著辦，這幾年很辛苦，相信大家今天坐起來都很享受，更重要的是有一些需要改善的大部分都解決了，「謝謝台北幫忙，雙北合作以後帶給市民更多便利，新北市民以後可以直接就在新北市轉乘，也能紓解台北市一些壓力，一個大台北生活圈，我們一起合作可以創造雙贏。」

▲環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

▲環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒7天　藥吃完了…還是被醫院請
南韓一日激增5例確診！兩人搭同班機回國都感染
一天新增102例通報個案！武漢肺炎「維持9例確診」
LIVE／武漢肺炎台灣確診9例　疫情指揮中心說明最新狀況
蔡依林捐440萬給武漢　網一看「捐款名」感動：超低調！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

武漢肺炎口罩禁出口！韓國瑜回應　「確保夠用、站在人道的立場應幫助」

超省！阿基師用「4杯珍奶」小預算　彰化劉氏百人大家族...年節餵飽飽

二哈炸毛太可愛！被爸一把熊抱 眼神死秀浮誇演技「叫到像虐狗」

賴床小刺蝟露「無毛粉紅臀」　主人伸手一戳秒變愛玉籽！

賞燈必去：會走路的燈會！　1/29-2/9高雄登場

游錫堃爭國會龍頭二度拜會民眾黨　賴香伶開出3項條件

吳怡農啟動學習之旅！擬設協會推國防議題　台灣走透透

蔡英文要侯友宜「放心」：中央一定支持你對新北市民的用心

民眾黨先設虛擬黨部　蔡壁如：強化陸軍最快半年後開地方服務處

連任失利「服務的心不變」　顏寬恒收4服務處保留沙鹿大本營

韓粉造謠「靠賣口罩賺45億」　民進黨怒提告：絕不姑息、遏止惡意謠言

某議員把陳雪慧喬走？　柯文哲支吾⋯「本府目前不予證實」

勞動部要雇主提供口罩　高嘉瑜轟：是在哈囉？刷存在感豬隊友

吳育昇替郝龍斌領表參選黨主席：盼國民黨別再用年齡做文章

口罩8元太貴？蘇貞昌：年假人力成本高「2月1日起降價」

澳洲森林大火逼近首都　坎培拉近20年首度緊急狀態

游錫堃爭國會龍頭二度拜會民眾黨　賴香伶開出3項條件

蕭亞軒「山根到鼻頭高聳隆起」爆神進化！　拜年被拍側臉…網友全看傻了

後座性侵醉女！　色運將鬼扯「我有反抗但推不開」遭判4年

IBM執行長異動！雲端部門負責人克里希納接棒　成美國第四位科技巨頭的印度裔CEO

被富二代男友狠甩！　正妹女星發瘋破門「砸爛他豪宅」…1個月後復合懷孕結婚

執行署台南分署法拍會 　小東路旁1樓金店面64折起

未延期！會計師提醒　扣繳憑單申報至下周三止

吳怡農啟動學習之旅！擬設協會推國防議題　台灣走透透

扶助受虐兒「募集220萬元」！壽險業公益計畫　邀民眾關注兒少保護議題

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

WHO排除台灣　柯：那我跟你拚了

蘇貞昌婉拒范瑋琪當面道歉：希望謾罵停下來

罷韓第二階段！趙少康：韓5點起來幹到12點，市民會看到

柯P：不要戴隱形眼鏡改戴眼鏡

小英沒戴口罩　柯文哲緩頰

挺韓正妹嘆：我要說良心話

台商直奔旅館不回家！鄭文燦：乾脆去看電影好了

罷韓連署2天突破6萬份　尹立收詭異3詛咒

新北環狀線1/31通車、3/1收費　8站轉乘5捷運線

快訊／國民黨團幹部出爐！總召林為洲勝出

共同對抗武漢肺炎！歐盟支持台灣納入WHO　外交部致謝

沈富雄點出郝龍斌慘輸兩大關鍵

LIVE／新北環狀線正式通車　下午2時開始營運免費試乘1個月

更多熱門

相關新聞

麗清科技：武漢廠營收比重不到1％

麗清科技：武漢廠營收比重不到1％

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）針對中國營運地區表示，面對中國新型冠狀病毒「武漢肺炎」感染情形，旗下武漢廠為新廠區，目前仍處於初期小批量產階段，占公司整體營收比重不到1%，對整體營運影響不大。

滯武漢台商爆疑似案例 沒藥被請回家

滯武漢台商爆疑似案例 沒藥被請回家

瘋搶口罩　彰化警方加強巡邏

瘋搶口罩　彰化警方加強巡邏

口罩每片6元！政府每日供貨四大超商

口罩每片6元！政府每日供貨四大超商

空勤總隊協助返台就醫

空勤總隊協助返台就醫

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

范瑋琪想求「當面道歉」蘇貞昌！黑人提「2罪狀」懺悔

咳到肺快掉…一追問「弟全家從大陸回來過年」　醫怒了

公民老師嗆網白痴　陸若倒台灣第一慘

范瑋琪陷爭議！張韶涵戴口罩喊話：我們萬眾一心

陸女發燒搭郵輪！7000遊客禁上岸　台苦主現身

手機是新冠病毒溫床？醫師揭「清潔3要點」

西門水餃店炫耀封城前返台　插畫家1922檢舉

汪小菲買1萬片口罩被轟「靠關係囤貨」！火大還原掃貨真相

范瑋琪「悲劇下場」曝光！

寒流發威！今晨2.9度「高雄以北6度↓」入夜再急凍

MOMO「細肩帶短裙」冷到直發抖

武漢肺炎輕症超像「流感+感冒」

汪小菲樂捐1萬個口罩到台灣「領取地點公佈」！

即／7小時狂降7°C　大溪新低3.5°C

一家7口6人被確診！公公沒任何症狀卻感染全家

更多

最夯影音

更多
加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO

加拿大議員國會質詢逼表態　總理杜魯道：支持台灣加入WHO
范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

范瑋琪崩潰：我全家暴斃你最開心！　再戰網友「真的不知道口罩不夠用」

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

日本召開武漢肺炎對策會議　安倍：台灣有必要加入WHO！

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

不理主子鍵盤慘遭「無影腿」伺候　跟短褲工作片師狂哀號：剪不完啦

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面