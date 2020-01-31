蔡英文應該戴口罩？侯友宜：沒有強制啦！人多密閉空間建議戴起來

記者蔣婕妤／台北報導

新北環狀線31日正式通車，下午2時開始營運，一早先在十四張站舉辦通車典禮，雙北市長柯文哲、侯友宜也搶先搭乘。針對是否要建議總統蔡英文也該戴上口罩，侯友宜受訪時表示，其實沒有強制，不過建議人多密閉空間應該戴起來。

31日上午環狀線通車典禮先在十四張站舉辦，包含總統蔡英文、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲都出席。其中，侯友宜及柯文哲都戴上口罩，侯友宜則在致詞時先把口罩拿下來，他笑說因為自己有距離大家兩公尺，雖然自己不是防疫專業，但聽專業的建議。

侯友宜致詞時向施工同仁，以及台北市長柯文哲及市府團隊、捷運團隊，還有中央執政團隊一一致謝，他強調，捷運沒有顏色，只有「市民方便色」，要用這樣的態度來面對每一個建設，還有這次的武漢肺炎防疫工作，也需要大家同心協力一起對抗。

侯友宜受訪時被問到，只有蔡英文沒有戴上口罩，是不是要建議對方戴上口罩。他回應，防疫是中央地方一起並肩作戰，柯文哲講得很清楚，每一個人做好健康的保護，每一個人都要給他尊重，人多的地方密閉空間，建議口罩戴起來，但沒有強制。

侯友宜說，自己跟柯市長觀念一樣，人潮壅擠的密閉空間，口罩應該戴起來，密閉空間都戴，防疫大家要一起來。不過，剛剛在留下一個歷史畫面，所以拍照的時候短暫拿掉，大家都記得通車典禮是開心的，用照片做一個回顧。

針對環狀線通車，侯友宜表示，非常謝謝柯文哲的幫忙，環狀線今天做的這麼好，除了前面郝龍斌市長開始，柯文哲接著辦，這幾年很辛苦，相信大家今天坐起來都很享受，更重要的是有一些需要改善的大部分都解決了，「謝謝台北幫忙，雙北合作以後帶給市民更多便利，新北市民以後可以直接就在新北市轉乘，也能紓解台北市一些壓力，一個大台北生活圈，我們一起合作可以創造雙贏。」

▲環狀線通車典禮，侯友宜、柯文哲試乘。（圖／記者湯興漢攝）