今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」

▲東北季風加上華南雲雨東移，今入夜到明天雨勢將變大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波東北季風影響，今天(27日)在東北季風和華南雲雨影響下，各地降雨機率高，越晚雨越大，入夜後到明天清晨基隆北海岸、大台北山區有較大雨勢，周四清晨因水氣減少，輻射冷卻加持下，西半部局部空曠地區低溫下探10到11度。此外，今明兩天高山有可能飄雪。

中央氣象署預報員趙竑表示，未來一周有兩波東北季風影響，第一波從今天開始，第二波落在周末，有一道鋒面通過、東北季風再度增強，兩波東北季風挾帶較多中層水氣，各地降雨機率高。

今天中層水氣加上東北季風影響，中部以北、東半部雲量多，南部可見陽光。趙竑指出，今天入夜開始雨勢越晚越明顯，今晚到明天清晨，中層水氣在北部、宜蘭、花蓮有明顯廣泛降雨，中南部和台東水氣減少。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

明天白天為水氣減少過程，趙竑說明，桃園以北、東半部有局部短暫雨，新竹以南降雨慢慢趨緩並轉為多雲，周四到周五環境偏東風，基隆北海岸、東半部可能有迎風面造成的地形降雨；周六至下周一將有一道鋒面通過造成降雨，北部、東半部轉為局部短暫雨，中部山區有零星飄雨。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢方面，趙竑指出，北台灣今天和周三整體溫度偏低，高溫不會超過18度，低溫14到15度，周三晚上至周四清晨，因水氣較少，有輻射冷卻作用，周四中南部低溫較低，西半部約12到13度，東部14到15度，局部空曠地區會再降1到2度。

周四至周六氣溫逐漸回升，周日和下周一有下一波冷空氣南下，溫度又開始下降。

此外，今明兩天因為中層水氣較多，在低溫配合下，3000公尺以上高山有零星降雪情況，且路面易結冰，氣象署提醒行車用路要注意安全。