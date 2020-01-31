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獨／滯留武漢台商爆「疑似案例」 發燒一周「沒藥了」被醫院請回家

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▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／台北報導

武漢肺炎爆發超過一個月，仍有約500名台灣人滯留湖北武漢市，面對兩岸撤離包機未有進展，當地傳出有台商出現疑似病例情況。據《ETtoday新聞雲》掌握，近期不少台商前往醫院檢測是否感染武漢肺炎，當中有人被認定是武漢肺炎「疑似案例」，不過做完檢測後，醫院因為資源匱乏，只能要求台商離開，自行在家隔離。

陸委會發言人邱垂正昨（30日）表示，目前陸委會和海基會已接獲252通求助電話，約有400人希望政府能協助返台，大多都是短期出差、旅遊等原因被滯留，已陸續出現居所不定、藥品缺乏等問題，其中也包含老人、小孩，以及慢性病患者，迫切需要協助。經《ETtoday新聞雲》了解，實際上滯武漢無法回台的人數，可能還要更多。

▲▼新型冠狀病毒感染肺炎。武漢肺炎，疫情，口罩。（圖／路透）

▲由於醫療資源匱乏，檢測後被認定為疑似病例的台商，只能先行返家等待最後結果，並面臨沒藥吃的情況。（示意圖／路透）

當地台商坦言，台協、台辦都不了解真實留在武漢台灣人的情況，一直到前天，才開始有人組織統計，也是到了武漢封城超過一個禮拜，大家幾乎「彈盡糧絕」下，才有更多人陸續透過親友、企業社團組織找到台協、台辦幹部反映情況。

他說，相較於外界說的2、300人，實際滯留武漢市的台灣人，可能在5、600人左右，其中有近一半是短期出差或派駐、旅遊等原因被滯留，這類人因為對當地不熟，「也沒有固定的長期駐所，就是家」，資源匱乏的情況更加嚴重。

台商透露，昨天一早，他認識的朋友內，就有位台商在台辦等人員陪同下，去武漢協和醫院做檢查，因為他已經發燒超過一周，被列為疑似案例。他說，目前篩檢到結果出來至少需要48個小時，在此之前，由於醫院都沒有病房、病床，「都跟當地人一樣，回家自主隔離等待結果。」甚至該位台商今天藥品已經吃完，但找不到管道補充，求助無門。

另一位台商在當地從事貿易行業，他也提到，朋友圈內已陸續傳出，不少台灣人自行或在台商、台協人員的陪同下，前往醫院檢查的情況，雖然目前沒有聽到有人確診，但在疫情蔓延這麼久，還沒有有效解決辦法的情況下，「不排除這種可能」，也讓他們人人自危，已經超過8天沒有踏出家門一步。

據即時數據統計，全大陸境內目前確診病例9711人，疑似病例15238人，死亡213例；在台灣方面，也已經有9例確診。

▼封城後武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

►你不說，有誰會知道？

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