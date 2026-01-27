美砲轟「無視台灣新冠警告」！WHO官員反擊了：全非事實

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國正式退出世界衛生組織（WHO），官員痛批WHO種種缺失，包括2019年新冠疫情初期「假裝台灣不存在」並且忽視警訊。對此，WHO多名官員提出嚴厲反駁。

忽視台灣警訊 美公衛官員連環砲轟

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，隨即簽署行政命令，啟動美國退出WHO的程序。聯合國2025年1月22日收到退會通知，依規定滿1年後，美國於今年1月22日正式退出。

隨著美國退出的消息再獲關注，衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）指控，WHO在新冠疫情期間未能提供關鍵資訊，痛批該組織「已經迷失方向，偏離創立使命」，深陷官僚主義、利益衝突與國際強權政治。在新冠疫情期間，「這些失敗不只是抽象概念，而會造成致命後果」，這種情況從未改變或改善。

美國副衛生部長歐尼爾（Jim O’Neill）也指控，WHO在疫情初期的2019年「假裝台灣不存在，忽視來自台灣的早期警告。該機構忽視嚴謹科學，反而推動封城措施。」他強調，美國未來仍會針對國際傳染病議題與各國持續合作，但不再透過「在日內瓦的歐洲官僚」進行。

Today the United States withdrew from the so-called World Health Organization.



WHO ignored early COVID warnings from Taiwan in 2019 by pretending Taiwan did not exist. It ignored rigorous science and promoted lockdowns.



WHO反擊了「沒有無視台灣」

對此，WHO強硬反擊。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X發文澄清，「事實是，WHO雖建議使用口罩、保持社交距離及接種疫苗，但從未要求各國政府強制實施口罩令或疫苗令，更未曾建議封城。」他強調，WHO僅提供技術性建議與指導方針，各國政府根據國民需求與實際狀況做出決策。

WHO高階官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也在X標註歐尼爾帳號並駁斥，「全都不是事實。我身為新冠技術負責人最清楚，WHO是在2019年12月31日偵測到武漢疫情訊號。台灣沒有警告我們，而是在同一天向我們詢問資訊。我們從未忽視台灣及科學證據，也沒有建議封城措施。」

WHO也在聲明中表達遺憾，指出美國退出「讓美國和全世界都變得更不安全」，將在2月2日的執行委員會、5月的世界衛生大會上討論此案。該組織反駁美方所謂WHO「踐踏、侮辱、損害美國獨立性」的說法，並且強調「事實恰恰相反」，因為正如對待每一個成員國，WHO也始終以善意與美國往來，充分尊重其主權。

