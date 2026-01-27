　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美砲轟「無視台灣新冠警告」！WHO官員反擊了：全非事實

 ▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國正式退出世界衛生組織（WHO），官員痛批WHO種種缺失，包括2019年新冠疫情初期「假裝台灣不存在」並且忽視警訊。對此，WHO多名官員提出嚴厲反駁。

忽視台灣警訊　美公衛官員連環砲轟

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，隨即簽署行政命令，啟動美國退出WHO的程序。聯合國2025年1月22日收到退會通知，依規定滿1年後，美國於今年1月22日正式退出。

隨著美國退出的消息再獲關注，衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）指控，WHO在新冠疫情期間未能提供關鍵資訊，痛批該組織「已經迷失方向，偏離創立使命」，深陷官僚主義、利益衝突與國際強權政治。在新冠疫情期間，「這些失敗不只是抽象概念，而會造成致命後果」，這種情況從未改變或改善。

美國副衛生部長歐尼爾（Jim O’Neill）也指控，WHO在疫情初期的2019年「假裝台灣不存在，忽視來自台灣的早期警告。該機構忽視嚴謹科學，反而推動封城措施。」他強調，美國未來仍會針對國際傳染病議題與各國持續合作，但不再透過「在日內瓦的歐洲官僚」進行。

WHO反擊了「沒有無視台灣」

對此，WHO強硬反擊。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在X發文澄清，「事實是，WHO雖建議使用口罩、保持社交距離及接種疫苗，但從未要求各國政府強制實施口罩令或疫苗令，更未曾建議封城。」他強調，WHO僅提供技術性建議與指導方針，各國政府根據國民需求與實際狀況做出決策。

WHO高階官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也在X標註歐尼爾帳號並駁斥，「全都不是事實。我身為新冠技術負責人最清楚，WHO是在2019年12月31日偵測到武漢疫情訊號。台灣沒有警告我們，而是在同一天向我們詢問資訊。我們從未忽視台灣及科學證據，也沒有建議封城措施。」

WHO也在聲明中表達遺憾，指出美國退出「讓美國和全世界都變得更不安全」，將在2月2日的執行委員會、5月的世界衛生大會上討論此案。該組織反駁美方所謂WHO「踐踏、侮辱、損害美國獨立性」的說法，並且強調「事實恰恰相反」，因為正如對待每一個成員國，WHO也始終以善意與美國往來，充分尊重其主權。

最大金主！美國今將「正式退出WHO」　18%資金沒了

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
八點檔女星越南旅遊　遭司機丟包高架橋
霍諾德「穿紅衣爬101」幕後有故事！　賈永婕曝過程：莫名好笑
「2026是民眾黨消失的1年」　486先生預言黃國昌、黃珊珊
韓變25%！綠要藍白別擋台美關稅　藍嗆：莫非談得太爛怕穿幫
美麗島民調／江啟臣43.9%大勝何欣純14.5百分點　改派楊
半導體大廠驚爆內鬼！損失1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

暴風雪已奪30命！全美2/3地區「零下冰封」　1.2萬航班大亂

80度高溫+火山毒氣！阿蘇直升機距洞口50m　救援方法「全用不上」

美砲轟「無視台灣新冠警告」！WHO官員反擊了：全非事實

PUMA變中國品牌！　安踏砸563億收購近3成股權　成最大股東

快訊／北韓朝日本海發射「至少2枚」疑似彈道飛彈

年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了

川普翻臉對韓加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

北約秘書長：若無美國　歐洲自我防衛「根本是作夢」

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票　高市：未過半就下台

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

暴風雪已奪30命！全美2/3地區「零下冰封」　1.2萬航班大亂

80度高溫+火山毒氣！阿蘇直升機距洞口50m　救援方法「全用不上」

美砲轟「無視台灣新冠警告」！WHO官員反擊了：全非事實

PUMA變中國品牌！　安踏砸563億收購近3成股權　成最大股東

快訊／北韓朝日本海發射「至少2枚」疑似彈道飛彈

年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了

川普翻臉對韓加稅10%！青瓦臺緊急開會　李在明轟國會立法太慢

北約秘書長：若無美國　歐洲自我防衛「根本是作夢」

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票　高市：未過半就下台

砂卡礑步道驚悚意外！花蓮男人車摔25米深溪谷　頭部受傷送醫

韓國女神除夕夜組團性感演出！ 南珉貞領銜讓全場尖叫

屍塊丟路邊垃圾桶！37歲女遭「斬首肢解」　土耳其分屍引爆示威

暴風雪聽到求救聲！夫妻開門驚見「凍僵橘貓」　入屋秒睡翻超萌

參加Lu典婚宴！好多藝人「都找他合照」　網笑：是粉絲見面會吧

暴風雪已奪30命！全美2/3地區「零下冰封」　1.2萬航班大亂

京元電爆內鬼竊案　公司四點聲明：已取回八成損失、無客戶個資外洩

總預算仍卡關　觀光署：國旅補助恐延到9月上路

Tyson Yoshi夢幻合體男神王嘉爾！　激裸上空放送神猛粗肌

學霸男台64線遭4車輾斃　高大成：血痕可研判哪次撞擊最致命

【誰來庇護庇護島】賓士女左轉直直撞！彰化庇護島半年內遭撞8次

國際熱門新聞

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

即／川普宣布南韓關稅升至25％　南韓政府回應

好市多將推出4新制！非會員無法進美食區

女優曾12小時激戰1057男！新計畫急喊卡

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

川普突關稅開鍘南韓！　旅美教授示警：這一刀砍給台灣看

霍諾德徒手攻頂101「還在舒適圈內」：掉下去不一定會死

川普突升關稅到25％！　南韓急派人飛美協商

南韓半導體進口破2.4兆超越原油

好市多烤雞「大翻車」這原因挨告了

輝達砸20億美元　CoreWeave早盤漲12%

2025最常被盜密碼出爐！

護理師被殺　「開槍是否恰當」川普拒答

更多熱門

相關新聞

美國批WHO「假裝台灣不存在」　莊人祥：是全世界損失

美國批WHO「假裝台灣不存在」　莊人祥：是全世界損失

美國總統川普2025年1月20日上任第一天，就簽署行政命令，宣布美國將退出世界衛生組織（WHO），在歷經1年通知期之後，將於22日正式退出。美國衛生部也痛批WHO「假裝台灣不存在」，無視COVID早期警示。對此，衛福部次長莊人祥今表示，，「WHO忽略台灣提出的諍言，這是對全世界的損失」。

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突把對韓關稅增至25%　綠黨團籲藍白支持協議：千萬別贏南韓

川普突加南韓關稅！一文看懂原因

川普突加南韓關稅！一文看懂原因

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

昔最強洋將變奶爸！「台灣女婿」升格當爸

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到什麼時候？

川普點名南韓「拖延就加碼關稅」　台灣還在內耗要拖到什麼時候？

關鍵字：

美國WHO台灣新冠肺炎公衛武漢肺炎

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

王子神隱3個月「終於露面了」！

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

新台幣鈔券主題票選！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

替代役遭丟包亡　司機曾愧疚報警

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面