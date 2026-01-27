　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

擋軍購有功換北京同意「智庫交流」？　國民黨嗆告《自由時報》

▲▼立法院本會期最後一次程序委員會，藍白在人數優勢下再次封殺1.25兆軍購預算案。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院本會期最後一次程序委員會，藍白在人數優勢下再次封殺1.25兆軍購預算案。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據《自由時報》報導，「國共論壇」先前遭遇北京技術性推遲，在國民黨方面全力溝通下，中方通知只要國民黨未來持續阻止軍購案推案，就能於下週在北京舉行國民黨提案的「準智庫交流」。國民黨金（27日）嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

國民黨痛批，同一家媒體在不到24小時內，報導說法竟前後完全相反。昨日仍指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，今日卻又改口稱「擋軍購有功，下週即可舉辦論壇」，前後論述南轅北轍、自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證之上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。

國民黨重申，國防特別條例及軍購預算的審查，係立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

國民黨強調，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提。刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

國民黨說，明明已多次公開澄清，清楚說明兩岸交流與軍購議題並無任何關聯，然而媒體仍一再重複散布不實指控，持續以錯假資訊誤導輿論。國民黨必須嚴正指出，司法院釋字第509號解釋已明確揭示，媒體在報導前負有合理查證義務，不得恣意捏造或散布不實訊息，否則即應承擔相應法律責任。

國民黨強調，相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，國民黨已決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。國民黨呼籲，台灣的民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。

每日新聞精選

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

陸委會公務員拒共諜收買「反手檢舉」　與近年5共諜案鮮明對比

陸委會公務員拒共諜收買「反手檢舉」　與近年5共諜案鮮明對比

長榮航空公司10多年前派駐四川的首席代表喬思齊，遭到中國情報單位吸收，日前以10萬元的代價，想要收買在陸委會任職的學弟，並在台發展共諜組織，但遭學弟識破後拒絕並檢舉。民進黨中國部表示，堅守原則阻止滲透的楊姓公務員是台灣真正的英雄，也與近年來多起共諜案形成強烈對比，中國間諜滲透活動不僅目標多元、方法多樣，更是完全針對民主社會開放性，台灣的開放社會與民主制度往往更易遭利用，強化反情報與外國干預防護機制是當務之急。

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

川普突加南韓關稅　商總示警藍白別擋：產業界反作用力會回到身上

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

快訊／第十度卡關！　藍白拒審中央政府總預算、1.25兆國防特別條例

川普對韓祭25%關稅　藍議員示警台灣恐有2衝擊

川普對韓祭25%關稅　藍議員示警台灣恐有2衝擊

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

國共智庫交流2月2日北京登場　蕭旭岑領軍、宋濤出席晚宴

關鍵字：國共論壇國民黨中共習近平兩岸關係蕭旭岑鄭麗文

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

