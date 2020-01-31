民眾瘋搶口罩　彰化警方在口罩廠外加強巡邏維安

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情持續升溫，全台民眾瘋搶口罩，而彰化田中口罩工廠「華新創意生活館」30日深夜宣布，31日起停賣口罩，要配合政府徵收政策直到2月15日，上午有名民眾在工廠門前排隊抗議，認為工廠「怎麼說停就停」，根本是「不顧人家生死」，警方深怕民眾為了搶口罩引發衝突，還到廠房前勸導維持秩序。

▲華新口罩廠因政府徵收，有警察勸導維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲華新口罩廠因政府徵收，排隊民眾忿忿不平。（圖／記者唐詠絮攝）

農曆春節期間台灣武漢肺炎個案不斷攀升，甚至連彰化也有個案出現，造成民眾瘋搶口罩，政府緊急宣布限制口罩出口措施，以應國內口罩供應充足，但面對疫情緊張，行政院昨天直接向廠商業者每日徵購400萬片醫療、外科級口罩，等於國內每日生產量，讓華新發500張號碼牌的舉動緊急踩剎車。

▲華新口罩廠因政府徵收，有警察勸導維安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

華新為了因應政府政策，從1人購5盒到限成人購1盒到發號碼牌，到暫停零售的舉動，有民眾認為是政府對口罩政策不斷的改變才讓口罩廠一變再變，口罩也從1片8元降為6元，如今在網路超商大賣場全部買不到口罩。

▲華新董事長對民眾深感抱歉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有民眾在華新廠外發飆說，現在連工廠也不能買，讓大家該如何是好，萬一家中有老人、小孩生病發高燒，政府要負責嗎？甚至有台商也說，現在收假要返回大陸工作，一家老小都需要口罩應急，已經來了幾天排隊也買不到，如今這下不知該如何？

▲華新口罩廠因政府徵收，目前正在加緊趕工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

華新董事長鄭永柱也說，目前全面徵收的結果，對消費民眾很抱歉，目前他們將全員生產，每天生產約30萬片，未來將增開6條生產線，全力配合政府來供應口罩，目前華新被徵收管制的屬醫療用口罩，若是非醫療口罩仍會繼續販賣。

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