撤僑隔離中心離家太近！南韓民眾丟雞蛋抗議　怒嗆官員：怎不帶回你家

▲ 南韓防疫部門加強消毒觀光景點。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新型冠狀病毒疫情蔓延，南韓首架撤僑班機自武漢載回368人，激起國內反對聲浪。南韓國內目前累積7起確診病例，預計派出4架專機撤僑，與中國協商後目前僅1架獲准。就在南韓僑民欲飛離武漢時，南韓民眾正憤怒地對官員丟雞蛋。

南韓30日派出大韓航空KE9884航班波音747客機前往武漢，於今晨降落金浦機場。368名乘客下機後經過重重檢疫關卡，18人出現疑似症狀送醫，無症狀者則前往政府安排的住所隔離。其中200人將住在忠清南道牙山市警察人才開發院，150人住在忠清北道鎮川郡公務員人才開發院。

南韓撤僑班機欲起飛之際，部分牙山市及鎮川郡居民用拖拉機堵住通往檢疫中心的通道，抗議政府撤僑，更將返國僑民安置於此地。行政安全部副部長陳永30日前往牙山嘗試與示威者對話時，示威者投擲雞蛋並大聲怒罵。現場警察則將雨傘當成盾牌，阻擋雞蛋雨。

抗議民眾質問，「既然他們這麼安全，怎麼不把他們帶回你家？」陳永則表示，他理解民眾的憂慮，但政府選定的2個場所是唯二能夠容納大量僑民的大型設施，「滯留武漢的韓國公民正在受苦，所以我們必須盡快將他們帶回來，不是嗎？」但在持續不斷的抗議聲之下，陳永被迫縮短與示威者對話的時間，還有居民在他離開現場時躺在他的車前。

鎮川郡抗議民眾李智賢（音譯）表示，他要求隔離中心遠離住宅區與學校，「我有3歲和4歲的孩子，因為非常擔心，已經把他們送到親戚家住。」陪同母親參加抗議的6歲男童宋吉厚（音譯）則表示，「我不喜歡去日本或中國旅遊的朋友，因為他們可能攜帶冠狀病毒」，且他的玩伴都紛紛被送到祖父母家，讓他很難過。

此前，南韓衛生部門官員也被民眾扯頭髮、潑水等。總統文在寅在撤僑班機30日赴武漢以前則發表談話安撫民心，更譴責假新聞引發民眾過度焦慮。他強調，只有沒有症狀的僑民才會被送到隔離中心，政府也會採取嚴密措施，呼籲居民不要恐慌。

►快訊／南韓1僑民高燒無法上機！武漢撤僑載回368人 18人有症狀送醫

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。