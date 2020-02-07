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快訊／台北市一男一女檢疫隔離趴趴走！衛生局「硬起來」開罰了

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▲▼救護車到北部檢疫所。（圖／記者徐斌慎攝）

▲北部檢疫所防護嚴密。（圖／記者徐斌慎攝）

記者許力方／台北報導

台北市5日傳出有一名居家檢疫的原姓男子、居家隔離的彭姓女子未遵守規定趴趴走，台北市政府衛生局7日祭出罰則，雖然袁男已於6日解除居家檢疫，但警方提供調閱監視器及相關事證，仍於7日約談他，並處以1萬元罰鍰；另外，彭女尚在隔離，經查證屬實將依規裁處6萬元罰鍰。

中央疫情指揮中心公布，自2月6日起，中港澳入境之旅客須居家檢疫14天，期間均由民政體系每天關懷1次，並不得外出。依規嚴重特殊性傳染性肺炎確診個案之接觸者也須居家隔離14天，期間由衛生單位每天關懷2次且不得外出，並用智慧科技針對居家檢疫及居家隔離者進行定位。

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▲ 視察關心實名制口罩販售情形 林右昌籲：把口罩留給最需要的人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲買口罩實名制限令上路。（圖／資料照）

針對6日有媒體批露，台北市有居家檢疫、居家隔離的民眾未依規定趴趴走，其中袁姓男子已於2月6日解除居家檢疫，依據警方提供的調閱監視器及相關事證，仍於2月7日約談他，並依法裁處1萬元罰鍰。另外，彭姓女子仍在居家隔離中，已由台北市政府衛生局、台北市警察局及台北市健康服務中心訪視約談，經查證屬實依規定裁處6萬元罰鍰。

台北市衛生局表示，違反居家檢疫者，依傳染病防治法第58條規定「自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施」，如有違反可依規定處新台幣1至15萬元罰鍰。

違反居家隔離者，依同法第48條規定「主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置」，如有違反可依規定處6至30萬元罰鍰。

台北市衛生局呼籲，符合居家檢疫、居家隔離及自主健康管理之民眾，應確實配合防疫政策相關規定，期間若有發燒(≧38℃)或出現呼吸道症狀，可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫。如違反規定者，將依傳染病防治法嚴正處理。

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