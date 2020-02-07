快訊／深圳實施封城！　確診病例樓將14天「硬隔離」

▲深圳7日晚間發布了封閉式管理命令。（圖／翻攝自深圳新聞網）



記者林彥臣／綜合報導

根據陸媒《深圳新聞網》報導，深圳市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部7日發布了《關於建立健全社區聯防聯控機制的若干措施》，明確了「五個100%」、「十個一律」、「四個重點」等防控舉措，社區小區100%實行圍合封閉式管理；近14天有疫情重點地區旅居史的人員100%居家隔離；存在與病例密切接觸史的人員100%實行集中隔離等。

堅持做到「五個100%」

一是社區小區100%實行圍合封閉式管理；

二是近14天有疫情重點地區旅居史的人員100%居家隔離；

三是存在與病例密切接觸史的人員100%實行集中隔離；

四是小區住戶進出100%實行雙向體溫檢測；

五是對出租屋房東和承租人100%宣傳到位、聯繫登記、落實責任。

認真執行「十個一律」

一是所有小區、城中村在出入口處一律設立檢查登記卡，盡量減少出入口；

二是對目前仍在湖北的小區住戶，社區一律會同相關單位通知其暫不返深，已經返深的要嚴格執行居家隔離措施；

三是發現發熱病人一律第一時間向社區報告，登記身份信息、聯繫電話，及時送到醫院就醫；

四是外來人員和車輛一律不得進入小區，特殊情況經住戶同意進入的要做好登記備案；

五是從市外旅遊、探親等返回深圳的住戶一律進行排查，問詢了解其近14天內的居住史、旅行史、接觸史；

六是出現確診病例的住宅樓單元一律實行14天的硬隔離，在顯眼處張貼「因疫情防控工作需要，本樓實行隔離管理」的告示；

七是所有外賣、快遞、投遞等一律實行無接觸配送，在小區出入口處中轉存取；

八是小區住戶一律不串門、不聚餐，嚴格落實在公共場所戴口罩的要求；

九是樓道、電梯和小型封閉場所每日一律進行消毒，做到不留死角；

十是非涉及居民生活必需的社區公共場所一律關閉，停止舉辦一切群眾聚集性活動。



●強力落實「四個重點」

一是落實重點人群重點管，在回深人員中突出來自疫情重點地區人員，對重點群體做到追踪到人、一個不漏，登記造冊、上門觀察，及時報告健康情況；

二是落實重點部位重點保，在力量佈局上突出向城中村和出租屋傾斜，全面實行合圍封閉管理，嚴明出租屋業主防控第一責任人的責任；

三是落實重點舉措重點辦，在入戶調查中突出利用網格化排查辦法，整合各類組織、各支隊伍的力量，與網格員一起進行拉網式排查，把發熱病人、密切接觸者和有疫情重點地區旅居史人員找全找准管好，嚴把源頭防控關口；

四是落實重點環節重點抓，在防控鏈條中突出隔離措施，由社區幹部、社區民警、社區醫生、志願者等組成監管服務小組，提供必要的無接觸生活服務，嚴防列為隔離管理人員離開住房外出。



►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～