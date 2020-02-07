湖北全省再封村！只「留一條路」應急…居民還原現場：早就都封了

▲湖北宣告封村。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴散，湖北省為此宣布「封省」，近日更是宣告了「封村」的政策，村與村之間只能留下一條應急專用的通道，平時由專人把守，其他路口全數封閉，引起許多網友議論。

《人民日報》報導，湖北省疫情防控指揮部發布緊急通知，對農村疫情防控進行「村組封閉管理」，村與村之間只留下一條應急通道，由專人把守，其餘路口全數封閉，應即通道以車輛隔離，其他區域採取織網、圍欄以及水馬等應隔離方式。

▼湖北7日祭出封村的政策。（圖／路透）

緊急通知中寫到，為了配合補給，每個村落全面推行生活物資集中代買的政策，每村推派一名專人，負責全村的物資採購，集中統計需求，挨家挨戶送上門，最大限度降低居民出行的頻率。

對此，許多湖北網友在微博上痛罵，早在過年前就已經封村，都已經半個月沒出門了，政策現在才出現，「湖北人表示早就封村了」、「湖北的村子過年前基本上都封了村里都嚴禁串門扎堆聊天」、「湖北的表示已經封了一周多了，這個通知應該是說生活物資採買的問題，家裡真的沒啥菜了」、「都封了十幾天了我們村，我都好久沒看到什麼車出入了，每條路都攔住了。」

▼湖北宣布封省後，再度進行「封村」政策。（圖／路透）

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