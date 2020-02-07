第二批返台優先名單交對岸　陸委會澄清：尚在彙整中

▲首批武漢台商返台包機。（圖／記者李毓康攝）

記者曾俊豪／台北報導

針對第二批滯留武漢台商返台包機，國台辦表示已照台灣要求，透過兩岸民航聯繫渠道將名單提交台方，有媒體報導，我方也已將此次返台包機優先名單交給對岸。陸委會晚間澄清，報導並非事實，強調我方認為應該優先接回的名單，海基會尚在彙整中。

滯留武漢台商包機返台可以說一波三折，先是第一批包機回台的247名乘客中，發現有一人確診，之後，又傳出這些乘客的名單與我方要求的有所出入。連串爭議，使得後續台商包機返台變成兩岸政治角力。

國台辦發言人馬曉光6日晚間發出聲明，表示已經依照台灣要求，在上午9時通過兩岸民航聯繫渠道將名單提交台方，共有979人申請，東航也據此向台灣民航機構提出6日、7日各執行2班，8日執行1班。他呼籲台灣方面立即停止一切政治操弄，盡快確認配合東航運送安排。

不過，陸委會隨即回應，在首批接返人員於2月3日返台後，出現3位發燒、1位確診的情形，產生防疫的破口，足見陸方宣稱之防疫作為並未落實，也造成同機人員交叉感染風險。聲明強調，「面對疫情嚴峻，防疫絕非兒戲。」滯留人員接返作業，的確存在防疫上的風險，必須採取最高安全規格的防護作為。

今（7日）晚間，有媒體報導，陸委會已經將第二批返台優先名單提交對岸，顯示第二批武漢台商返台包機已經蓄勢待發。不過，陸委會隨後發出聲明，此項報導與實際事實有所落差。

陸委會指出，有關我方認為應該優先接回的名單，海基會尚在彙整中，並非如媒體所言，已將名單交給對方，在防疫優先、人道優先的原則下，兩岸仍在溝通協調下一次的接返作業，如有具體結果，會適時對外說明。