24小時工作！智能機器人加入抗疫前線...「無死角消毒+送藥」全包了

▲消毒機器人。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎截至7日22時，確診人數到達3.1萬，死亡人數有637例，不少醫師、護理師在前線為病患治療，然而為了減少醫護人員間的交叉感染，「上海製造」的鈦米智慧消毒機器人目前已進駐武漢市等6家醫院。值得注意的是，消毒機器人24小時不間斷工作，還能在手術室中進行360度無死角消毒，並針對患者、醫護的活動區域進行沿線消毒。

綜合陸媒報導，武漢協和醫院神經外科遭感染的14名醫護人員5日康復出院後，上海鈦米機器人科技有限公司CEO兼董事長潘晶欣慰地表示，鈦米智能消毒機器人臨危受命，對該院被封閉樓層進行了高水平消毒，確保該院在最短時間內重新恢復使用。

▲送藥機器人。（圖／翻攝中新社）



據悉，鈦米智能消毒機器人目前已進駐武漢疫情中心的武漢協和醫院、武漢中心醫院等6家醫院，以及上海仁濟、上海市肺科醫院、中山醫院、華山醫院、溫一、溫州六院等，並24小時堅守崗位。其實，機器人不僅能在手術室中完成手術環境的消毒，並能重點針對患者、醫護、醫療廢棄物的高頻活動區域，進行沿線的高標準消毒。

廣東省人民醫院日前也引進2台送藥機器人「平平」、「安安」，展開病房送藥工作。醫護人員將病患的藥品放入機器人艙，「平平」、「安安」就能自動開關房門、搭乘電梯，按照輸入的病房、床號，將藥品送至指定病患的手裡。湖南岳陽醫院3日也獲贈4台送藥機器人，隔天就開始為隔離患者送藥、送餐。

▲消毒機器人。（圖／翻攝荔直播截圖，下同）



另一方面，由高新興集團自主研發的「千巡警用巡邏機器人」，可實現紅外線5公尺以內快速測量體溫，，並識別過往人員是否戴口罩，減輕人力防疫的壓力。據悉，它可一次性測量10個人的體溫，誤差在0.5℃以內，是目前大陸首款用於測體溫的巡邏機器人。

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