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蔡英文視察國軍頒加菜金：必做官兵最強後盾！

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▲蔡英文16日視察空軍新竹基地興安專案營舍啟用典禮及陸軍機步269旅。（圖／軍聞社提供）

▲蔡英文16日視察空軍新竹基地興安專案營舍啟用典禮及陸軍機步269旅。（圖／軍聞社提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文16日上午前往桃園視導暨勗勉陸軍機步269旅，感謝國軍堅守崗位，戮力戰訓本務，讓國人安心過年。她表示，身為中華民國三軍統帥，一定會是國軍們最大的後盾，照顧國軍弟兄姊妹，提升軍人尊嚴，就是自己最重要的責任。

蔡英文抵達陸軍機步269旅後，先聽取任務簡報，接著視導綜合格鬥及戰備部隊演練，並與官兵們會餐及頒發加菜金，感謝他們的辛勞付出。蔡英文致詞時表示，聽完單位的簡報，各位的防衛區域所肩負的責任都非常重大，不過從大家在漢光演習的操演中，都能順利完成任務，獲得良好成績，對各位的能力深具信心。

蔡英文說，國軍守護國家，自己身為中華民國三軍統帥，一定會是大家最大的後盾，「照顧國軍弟兄姊妹，提升軍人尊嚴，就是我最重要的責任。」她提到，上任以來，不僅極力推動國防自主，加強國軍整體戰力，也幫國軍汰換新式個裝，提升單兵作戰力量，要讓國人同胞對國軍的戰力強有信心。

蔡英文指出，更重要的是，在這3年多來，自己常常到各營區視察，不僅是在關心我們的國軍弟兄姊妹，也是要用具體的行動，來表達國家對軍人的重視，「我要讓所有的國人都知道，我們在場的每一位國軍弟兄姊妹，從穿上制服那一刻起，就把自己奉獻給了國家，不分晝夜守護我們的家園，所有的國人，都應該是國軍最強的後盾。」

蔡英文提到，對於沈總長及7位將士殉職，大家非常的不捨，「我們會永遠懷念他們、感謝他們。從這段時間，台北賓館裡超過一萬兩千位民眾獻花，以及在移靈沿途上拿著國旗致敬的民眾，也可以知道『軍愛民，民敬軍』，已經不再只是口號。」

蔡英文強調，誠懇希望各位一定要以身上的軍服為榮，「我向各位保證，下一個4年，我會帶著大家做更多值得社會肯定的事。我說到一定做到，我也希望所有的國軍弟兄姊妹，跟我一起來努力。」

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