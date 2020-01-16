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許信良：希望中國大陸尊重中華民國存在的歷史事實

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▲▼許信良接受中評社訪問。（圖／中評社）

圖文／中評社

亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良1月14日接受中評社專訪，當記者問：蔡英文競選的時候，尤其是跟賴清德初選時「辣台妹」形象，兩岸論述上會比較極端一點，現在勝選怎麼樣把這個論述調整回來？許信良說，蔡英文在勝選談話已經調整過來，而且說和平、對等、民主，尊重民主，哪裡激烈了？最重要就是對話，這不是調整過來了嗎？對話是領導人對話，選舉時候，其實你說她從就任以來，一直都謹守底線，就是不衝撞底線，謹守著兩岸和平的底線，都是很謹慎的，其實從來都沒有衝破底線。

我們應該了解蔡英文執政四年，她最大的貢獻不是讓台獨泡沫化嗎？這是很大貢獻，一邊一國行動黨連1％都拿不到，陳水扁宣布退出政治，這就是蔡英文當政對兩岸最大的貢獻。讓那些激烈的台獨主義、台獨思想得不到人民的支持。中華民國台灣就變成一個共識，這就是一種蔡英文對台灣、對兩岸，四年來最大貢獻，就是很務實中道主義。　

她在四年前所講的以中華民國憲法跟《兩岸人民關係條例》處理兩岸問題，但是中國大陸不接受這樣的立場，問題在這裡。中華民國是兩岸政治連結與歷史連結的樞紐。沒有中華民國你說兩岸怎麼連結？所以尊重中華民國存在的歷史事實。其實蔡英文這幾年一直呼籲對方，也就是這一點而已，希望中國大陸尊重中華民國存在的歷史事實。

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