雲端最前線／國民黨中常委反撲「倒吳」！林榮德代理黨主席

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國民黨敗選後風波延燒，15日下午正式通過一級主管總辭案，原本吳敦義建議由不分區立委曾銘宗代理主席，但遭到否決，經過兩個多小時的中常會後，決議以無主席的狀態直到改選，沒想到在吳敦義離席後，中常委突然召開臨時會，推舉林榮德代理黨主席，被視為是場「倒吳」的反撲行動。《雲端最前線》16日邀請台北市議員鍾小平、永齡基金會顧問高虹安、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨代理主席林榮德。

國民黨改革行動演變成「黨內互打」，台北市議員游淑慧臉書爆料，這屆中常委去年10月就應該改選，但卻被吳敦義用背書不分區名單為由而延後，讓她感覺有點怪怪。而面對這場宮鬥大戲，網友看了也搖頭，直說：「戀權老人不下台，國民黨不會好。」

民眾黨順利成為國會第三大黨，近日更拋出「在野大聯盟」概念，卻引發時力反彈，第三勢力磨合有待考驗。另外黨內新科不分區立委高虹安，選前在ETtoday雲端最前線預測總統得票率，和真實結果僅0.1%差距，獲封「章魚安」封號，因此聲勢大漲，但因具有郭家軍背景，未來是否會牽動郭、柯合作，也成了矚目焦點。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。