酸民撿碎玻璃報復？波特王曝「退貨飆10倍」：懷疑有心人士來亂的

▲波特王與總統合拍影片，引發陸方不滿！（圖／翻攝波特王臉書）

記者劉維榛／綜合報導

去（2019）年總統競選期間，網紅波特王拍片狂撩總統蔡英文，因提及「總統」敏感字眼，慘被大陸行銷業者解約，損失數百萬外，連百萬粉絲微博帳號也直接蒸發。轉眼1個月過去，波特王再爆料，近期退貨比平常高出10倍，不少訂單連寄2次遭放鳥，他警告「必要的時候我們也會採取一些行動！」

「這每個月損失不小，但我們真的跪不下去！」去年12月15日，波特王在臉書霸氣公布，與papitube業者的對話圖，他砲火十足表示，「今天他們不只干涉還過頭了。他們的重點放在『總統』兩個字都不能出現，看到這裡我跟Mars他們討論後完全沒辦法接受，真的太扯了。」

請繼續往下閱讀...

據悉解約代價損失數百萬，但波特王不願卑躬屈膝，痛罵「微博大概一百多萬人，帳號都是我們自己經營的，直接被他們改密碼端走，現在登入不進去了」，未來團隊也不會再開新帳號。

針對大陸網友不理性湧入微博「吐口水欺壓」，包括「都這個時代了，還不知道台灣是中國不可分割的一部分就很可悲了」、「台灣什麼時候是一個國家了？一個鄉下地方還是國家噢」以及在解約風波上狂撒鹽，波特王再次撿到槍自稱「全台灣最會敲碎玻璃的網紅」，高EQ回敬「這個鄉下地方，人均GDP還比你們中國高！」、「說實話就是少賺了一點而已，反正錢再賺就有了」，他也強調「但民主自由如果你失去的話，是要流血用命來換的，香港的朋友已經示範給我們台灣人看了。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲波特王質疑退貨潮，背後不單純！（圖／翻攝波特王臉書）

而選前一天，波特王「以解決兩岸問題的方法」為主題，延續上次在影片中回應大陸網友留言，他這次又蒐集了一些人的謾罵文字來討論，但他最後表示希望兩邊的人可以理性溝通、討論，這才是民主的展現、自由的真諦。

如今大選落幕，「玻璃心碎滿地」的酸民卻沒打算放過波特王，疑似採取報復行徑，昨（15）日，波特王再度親上火線痛訴，「好多貨，結果是退貨！」團隊調查案情不單純，發現退貨的比例比往常高出10倍，「等於賣出去的貨有一半都被退貨」，且很多狀況是第一次沒取貨，打電話提醒後，「請我們再寄一次，然後電話就打不通了…」

波特王質疑，「讓我們一個物件花了兩次的運費，實在很難不讓人懷疑是有心人士來亂的」，最後強調「我們不會懷疑是特別哪群人做的，我們只是希望有心人士可以停止這種行為。相信有心人士會看到這篇文，必要的時候我們也會採取一些行動的。每次我們都是先被弄才反擊的，希望有心人士自重！」

►生火了！連我媽都用到發光