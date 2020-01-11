　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無畏夾手風暴！陳玉珍「破2萬票」成功連任　5大政見成焦點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳玉珍。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

▲國民黨立委候選人陳玉珍。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

國民黨立委陳玉珍在2019年3月立委補選中當選後，便積極爭取第10屆金門縣立法委員連任，最終以21,875票成功贏得選戰。她先前強調，自己這9個月的所作所為都是鄉親有目共睹的，雖然這些工作量並不輕鬆，但能夠替鄉親服務就值得了。據悉，陳玉珍此次選舉提出的5大政見也包含兩岸交流，讓外界相當關注。

陳玉珍在選舉公報上提到當選後要推動的5大政見，包含一、轉型正義，協調國家公園及軍方釋出閒置公有土地、延長政府返還佔用私人土地申請期限、清查補（賠）償戰地政務時期侵害人民生命財產案件；二、交通建設，建設金門航空站及港埠具國際化標準規模、設置小三通、海運快遞物流專區。

▼陳玉珍積極為選民服務，加上擅於網路行銷，以及政治世家背景，讓她順利贏得連任。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

▲▼陳玉珍。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

三、醫療照護，持續升級在地專業醫師團隊與醫療設備、改善緊急醫療後送專機與合作醫院遠距連線診療、發展長照優質環境及樂齡健康養生島；四、觀光文化，整合發展具金門特色觀光資源，加強培育觀光產業人力，發展國際化觀光產業，強化保存維護閩南、僑鄉文化古蹟與軍事遺址，自然生態保育永續環境。

第五點則是兩岸關係，兩岸合作防制環境污染、建立疫情緊急通報機制、規劃金門廈門觀光旅遊圈、擴大民間（宗教）團體文化交流。陳玉珍也透露，兩岸關係對金門很重要，只有「穩定」二字，對金門發展才有利，「政治靠台北，但經濟靠大陸」，她連任後會努力修改離島建設條例。

不過陳玉珍曾因「夾手一事」遭到社會嘲諷，讓她網路聲量瞬間飆高，也招來不少罵聲和「抹黑」。如今，陳玉珍擺脫夾手風暴成功連任金門立委，也代表鄉親對於她的表現深感滿意，她曾說，這9月個的任職期間，她已經完成超過2000件的選民陳情案件，範圍包含法律、醫療、土地、交通等方面，未來她將會持續積極奔走協助。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任
神預言蔡英文「會破800萬票」！已破最高紀錄　網超狂分析：恐
快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」
快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果
即／韓國瑜神隱2小時承認敗選！韓冰臉頰爆紅　眼眶含淚
LIVE／韓國瑜一家3口從「祕密通道」登台現身！落後蔡英文2
快訊／民選最高票總統！蔡英文奪770萬票　打破馬英九紀錄
擁10萬粉絲「韓國瑜後援會」大翻盤！管理員：臥底的通通+1
即／差距250萬票！韓粉舉牌高喊：韓國瑜當黨主席　競總前崩潰
韓粉衝黨部痛罵「搞什麼罷免」電話不斷湧入　陳清茂講一講也哭了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

情侶車廂熱情纏綿！女孩「0克制」直接發出嬌嗔聲　乘客全傻：進去了…

丈夫結紮2次！輸精管「剪斷+電燒」絕育…1年後人妻竟懷孕了

洗完鴛鴦浴躺床！情侶關燈赫見「飯店插座亮紅光」嚇壞

影／28歲女腹痛衝急診…醫檢查一半「雙腿間鑽出嬰孩頭」她嚇壞：不可能！

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

彭于晏還單身：大家請放心　結婚會公布嗎..「話先不說死」

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

LIVE／衝破800萬票！「史上得票最高」蔡英文將宣布當選、召開國際記者會

快訊／韓國瑜致電蔡英文「祝賀當選」：一定服從選舉結果

快訊／韓國瑜神隱2小時承認敗選！韓冰臉頰爆紅　眼眶含淚

全文／國民黨大敗！吳敦義辭黨主席：一級主管共同負起敗選責任

2020大選終極懶人包！「全台區域立委」當選一次看

不斷更新／大幅領先！全台區域立委：民進黨掃49席、國民黨19席

資深玉女現身投開票所　想念郭台銘...苦等卻遺憾錯過

不斷更新／大幅度領先！蔡英文得票突破8百萬　贏韓國瑜262萬票

不斷更新／蔡英文破8百萬票　韓國瑜落後261萬票

快訊／新北第八選區江永昌衝破10萬票　競辦自行宣布連任成功…支持者瘋狂！

快訊／衝破800萬票！締造歷史　設下最新「蔡英文障礙」

注意《小確幸》來了！《小美好》導演+《小時光》CP甜寵升級

【2020開票分析】沈政男／亡國民粹壓倒庶民民粹

政治熱門新聞

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

台中市第二選區！　顏寬恒宣布敗選

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

不斷更新／韓國瑜：周一會進高雄市政府工作

「韓國瑜後援會」翻盤！管理員發文：臥底的通通來

即時開票看《ETtoday新聞雲》

更多熱門

相關新聞

張宏陸勝選感言：每張票都是甜蜜負擔

張宏陸勝選感言：每張票都是甜蜜負擔

新北市立委第6選區（板橋西區65里）由民進黨候選人張宏陸二度對戰國民黨候選人林國春，雙方一直都有高聲勢和人氣。對上曾有刑警背景的林國春，張宏陸藉過去4年成績，和行政院長蘇貞昌、總統蔡英文助選，最後成功守住席次。他晚間到達競選總部時，先是感謝板橋鄉親，感言直呼，每張票都是對他的期許，更是「甜蜜的負擔」。

DPP難過半　雞排妹：民眾黨來亂的

DPP難過半　雞排妹：民眾黨來亂的

關鍵字：

陳玉珍立委當選2020大選2020金門縣立委

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

中選會：韓國瑜領先中！

即／韓國瑜落後70萬票　死忠韓粉爆哭

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

不斷更新／蔡英文最新開票情況

正妹「癌細胞吞噬全身」不救了！拍美照留念生命垂危

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

新竹女投票「手機突然響了」　代價曝光

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

不斷更新／時力破100萬票　黃國昌準備進國會

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面