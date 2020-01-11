無畏夾手風暴！陳玉珍「破2萬票」成功連任　5大政見成焦點

▲國民黨立委候選人陳玉珍。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

記者朱世凱／綜合報導

國民黨立委陳玉珍在2019年3月立委補選中當選後，便積極爭取第10屆金門縣立法委員連任，最終以21,875票成功贏得選戰。她先前強調，自己這9個月的所作所為都是鄉親有目共睹的，雖然這些工作量並不輕鬆，但能夠替鄉親服務就值得了。據悉，陳玉珍此次選舉提出的5大政見也包含兩岸交流，讓外界相當關注。

陳玉珍在選舉公報上提到當選後要推動的5大政見，包含一、轉型正義，協調國家公園及軍方釋出閒置公有土地、延長政府返還佔用私人土地申請期限、清查補（賠）償戰地政務時期侵害人民生命財產案件；二、交通建設，建設金門航空站及港埠具國際化標準規模、設置小三通、海運快遞物流專區。

▼陳玉珍積極為選民服務，加上擅於網路行銷，以及政治世家背景，讓她順利贏得連任。（圖／翻攝自陳玉珍臉書）

三、醫療照護，持續升級在地專業醫師團隊與醫療設備、改善緊急醫療後送專機與合作醫院遠距連線診療、發展長照優質環境及樂齡健康養生島；四、觀光文化，整合發展具金門特色觀光資源，加強培育觀光產業人力，發展國際化觀光產業，強化保存維護閩南、僑鄉文化古蹟與軍事遺址，自然生態保育永續環境。

第五點則是兩岸關係，兩岸合作防制環境污染、建立疫情緊急通報機制、規劃金門廈門觀光旅遊圈、擴大民間（宗教）團體文化交流。陳玉珍也透露，兩岸關係對金門很重要，只有「穩定」二字，對金門發展才有利，「政治靠台北，但經濟靠大陸」，她連任後會努力修改離島建設條例。

不過陳玉珍曾因「夾手一事」遭到社會嘲諷，讓她網路聲量瞬間飆高，也招來不少罵聲和「抹黑」。如今，陳玉珍擺脫夾手風暴成功連任金門立委，也代表鄉親對於她的表現深感滿意，她曾說，這9月個的任職期間，她已經完成超過2000件的選民陳情案件，範圍包含法律、醫療、土地、交通等方面，未來她將會持續積極奔走協助。

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