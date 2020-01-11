成功守住板橋！張宏陸競總發表勝選感言：每張票在肩上「都是甜蜜負擔」

▲新北立委第6選區張宏陸順利連任。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市立委第6選區（板橋西區65里）由民進黨候選人張宏陸二度對戰國民黨候選人林國春，雙方一直都有高聲勢和人氣。對上曾有刑警背景的林國春，張宏陸藉過去4年成績，和行政院長蘇貞昌、總統蔡英文助選，最後成功守住席次。他晚間到達競選總部時，先是感謝板橋鄉親，感言直呼，每張票都是對他的期許，更是「甜蜜的負擔」。

根據《聯合新聞網》報導，張宏陸晚間6點32分到達競選總部，發表勝選感言，首先感謝板橋鄉親給他繼續當立委的機會，未來會努力做好，包括選前承諾的所有1314顧台灣。張宏陸說，他跟總統蔡英文會努力把台灣顧好、把板橋建設做好、把人民的服務做到做好，「這就是未來我們要努力的目標，也是張宏陸對自己的期許，感謝板橋鄉親這20年來的支持提攜。」

張宏陸提到這次選情，說票數跟他當初預期的差不多，真的很感謝板橋鄉親對他的提攜，「每張選票都是對我的期許，我覺得每張選票在我的肩膀上，都是一個甜蜜的負擔」，並承諾未來要更努力，把立委工作做好、把大家服務好，「這才是未來要做的事情。」

▲張宏陸相當感謝板橋鄉親。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

張宏陸競選總部自下午4點開始轉播開票，支持民眾紛紛到場觀看，過程中張宏陸和林國春票數持續拉鋸戰，讓現場充滿緊張的氣氛，最後票數終於稍微拉開，也確定雙方勝敗，才讓支持者展開笑顏。

事後張宏陸也在晚間7點2分在臉書發文，「感謝大家的支持！讓宏陸高票當選，能為大家繼續服務！」「每一張選票都是承諾，未來四年宏陸會努力達成，讓台灣更好，板橋更幸福。」

張宏陸有國立台北教育大學教育碩士背景，24歲開始就加入蘇貞昌團隊底下服務，被認為是蘇貞昌的愛將之一。跟著蘇貞昌歷任立法委員秘書、台北縣政府縣長室秘書、台北縣政府民政局局長、板橋市代理市長、行政院院長秘書、行政院反恐辦公室副主任、民進黨台北縣黨部執行長、第1、2屆新北市議員。

張宏陸2015年3月21日在民進黨新北市第6選舉區（板橋西區）立法委員初選勝選。2016年擊敗國民黨籍的林國春，出任第9屆立委，隔4年的第10屆立委再戰林國春，最後成功守住席次、繼續連任。