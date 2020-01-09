情侶車廂熱情纏綿！女孩「0克制」直接發出嬌嗔聲　乘客全傻：進去了…

▲情侶地鐵車廂激情纏綿，女孩還將左腳插進男生雙腿間挑逗。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

不少情侶都喜歡在公眾場合大方放閃，不過如果沉浸兩人世界太過忘我，恐怕會引起周遭民眾側目。大陸微博近日就瘋傳一組照片，畫面顯示一對情侶在搭乘當地地鐵時，突然熱情地吻在一塊，當女生打算停下喘口氣時，男生仍霸道將她拉回懷中繼續纏綿。整段過程全被乘客拍下，更有人傻眼表示，女生的左腳整個插進去男生雙腿中磨蹭，「讓人眼睛不知該看哪才好。」

▼女生往後退想休息，但男生卻一把拉回懷中繼續激吻。（圖／翻攝自微博）

目擊者指出，情侶當時在車廂內開心聊天，過沒多久就激動抱在一起，原本以為是有人在哭，後來仔細看才發現，是兩人雙脣交纏所發出的口水聲；更離譜的是，女生越吻越興奮，竟然在車廂內直接發出令人臉紅心跳的嬌嗔聲，當她想喘口氣而後退時，男生還霸道拽住她的手，讓她只能乖乖倒入對方懷中，繼續迎接下波攻勢。

許多乘客聽到女生發出的聲音後，都將這對男女的放閃行動默默看在眼裡；當情侶越吻越過頭，開始互相撫摸彼此時，才終於有人勇敢上前制止，因為女生已經誇張到將左腳插進男生的雙腿之間不斷磨蹭，下身也微微地和對方前後擺動，雙手更持續游移在腰部和臀部之間，乘客擔心再這樣下去，場面會一發不可收拾。

▼情侶不斷發出口水聲，讓乘客都相當害羞。（圖／翻攝自微博，下同）

據悉，情侶被告誡要注意一下場合時，才趕緊停下動作，當兩人看到不少人朝著自己的方向望過來時，都顯得有些尷尬，只能保持距離等待目的地抵達。網友看完情侶激情後發現，此事早在2018年就發生，只是最近又被翻了出來。

即便如此，大家仍忍不住留言說，「只有狗才不會控制自己，你們是？」、「太大膽了吧，只差沒有開始脫衣而已」、「還滿丟臉的，覺得面子不重要嗎？」、「有這麼受不了嗎？一定要在車廂直接來？」、「爸媽要是看到自己女兒這樣，會傻眼吧」、「恩愛是好事，但是也要看地點吧...」。

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