楊梅造勢撂客家話搏感情　蔡英文一句話撩全場：我被你們弄得有點興奮

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

2020總統大選進入最後倒數，總統蔡英文也卯足全力四處掃街拜票，8日一早就從彰化出發，一路向北，沿路停留台中、苗栗，最後來到桃園楊梅出席「英德勝利暨黃世杰團結晚會」，而蔡英文在致詞時表示，常有人問她累不累，「我總是告訴大家，我不累，只是被你們弄得有點興奮」。

▲蔡英文桃園造勢。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文8日行程滿檔，一路從彰化往北移動，最終來到桃園楊梅合體黃世杰舉辦聯合造勢，而現場支持者滿滿，不斷搖旗激動吶喊，見到蔡英文到場更是激動高喊「凍蒜」，讓蔡英文相當開心，笑容全寫在臉上。

▲蔡英文支持者激動搖旗吶喊。（圖／記者沈繼昌攝）

面對大批支持者，蔡英文在致詞時開心的直說，她都有看見大家的支持，也很謝謝所有支持蔡英文的人。此外，蔡英文還提到，常有人問她累不累，她總是回答不會，「但是會被你們弄得很興奮」，把在場所有支持者都撩的哈哈大笑，不過她也不忘提醒，最後3天，1月11日大家一定要去投票，「2020台灣一定要贏」。

蔡英文除了呼籲選民投票外，更不忘狠酸對手韓國瑜。蔡英文表示，3場政見會、1場辯論會，但對手韓國瑜卻把所有時間都拿來罵她，在她看來韓國瑜比馬英九還不認真，「馬英九至少還有個目標叫633，但他只有一句話叫『發大財』」。

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