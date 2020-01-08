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影／韓國瑜批「愛金錢愛權力愛自己」 蔡英文酸：怎麼聽都像在說他自己

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記者蔣婕妤／新竹報導

2020大選進入最後倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊8日晚間在桃園舉辦造勢晚會，現場湧入破萬支持者力挺。蔡英文致詞時火力全開，對於韓國瑜批評民進黨「愛金錢愛權力愛自己」，她回嗆，「怎麼聽都像在說他自己」。

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡英文「勇敢自信 護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間登場，滿滿支持者擠爆會場，主辦單位宣布現場超過一萬人。蔡英文致詞時表示，國民黨打選戰只有三招。第一招是抹黑，國民黨不斷講蔡英文如果當選總統，中華民國要滅亡，韓國瑜說民進黨都在貪污，但卻一個名字也舉不出來，他的目的就是要讓大家討厭民進黨。

蔡英文接著說，對手的第二招是煽動對立跟仇恨，「我們推動的改革他全部都反對，他唯一做的事情，就是挑動改革跟反改革之間的對立，藉著對立來鞏固自己的選票，這是最不可取的做法，卻是國民黨作戰選戰主軸。」

對手第三招，蔡英文指出是天馬行空的想法，藉此讓自己看起來很有趣，從選高雄市長時的挖石油、迪士尼到阿諾來台灣，選總統時的高山升旗台、花東不限速的自行車高速公路等。不過，面對國家當前的挑戰，經濟怎麼在起飛？能源怎麼轉型？照顧怎麼升級？他的唯一答案就是發大財。

蔡英文提到，韓國瑜昨天說民進黨「愛金錢愛權力愛自己」，「他這句話，我怎麼聽都像是在說他自己。」

蔡英文批評，「農舍、豪宅、金錢借貸都交代不清的是誰？選上市長沒有幾個月，丟下是民追逐權力的是誰？」她強調，從上任以來，推動所有的改革，能源改革、司法改革等，沒有一項是為了自己，都是為了台灣為了國家，「民進黨不會為自己，只要為台灣好，即使改革會受傷，我們還是會撐過去。」

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