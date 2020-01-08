蔡英文：韓國瑜比馬英九還不認真　也從未針對歧視言論道歉

▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日參與桃園造勢晚會時，痛罵國民黨總統候選人韓國瑜，諷刺他每天睡到中午、說話充滿歧視，也沒有願景，「韓市長比馬英九還不認真，馬英九至少還有目標633，可是我的對手只有一句話叫發大財」。

蔡英文表示，大家都不喜歡說話不算數的人，如果你的同事每天睡到中午，負責的案子都沒有進度，當你問他進度，他說世界各國訂單都拿到了，但是一查根本都是假的。

蔡英文說，「你願意這人當你的同事，如果這樣的人，你都不願意他當你的同事，怎麼會選擇這樣的總統呢？」

接著，蔡英文說，大家也不喜歡說話充滿歧視，口出惡言的人，總統是國家象徵，她的對手歧視女性，歧視我們的友邦，歧視來自其他國家到台灣一起打拚的朋友，「他到現在為止，從來沒有為自己歧視的言論道歉過」。

蔡英文表示，我們更不喜歡，競選總統的人，對於國家發展毫無準備，政見會辯論會，他把全部時間都拿來罵她，聽不到政見，聽不到政策，也聽不到願景，「韓市長比馬英九總統還不認真，馬英九至少還有目標633，可是我的對手只有一句話叫發大財。」

蔡英文說，國民黨如果回來執政，633團隊也會回來，更不能讓台灣發大財。她強調，這場選舉不是選誰，選哪一個政黨，更是一個價值的選擇，每一個人在教育下一代的時候，都會告訴他們不可以信口開河，不可以歧視別人，不可以不做功課。

蔡英文說，台灣的挑戰很多、很大，如果選錯了人，改革就不會繼續，問題就會回到原點，台灣也會被拉回到原點。