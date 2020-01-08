對9日凱道造勢期望…韓國瑜談「4個高點」：民進黨讓人民恨到極限





▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選倒數3天，關於對9日晚間凱道造勢有何期望？國民黨總統候選人韓國瑜8日回應，人民心裡有4個高點，分別是愛到最高點、恨到最高點、怕到最高點，以及爽到最高點，痛批民進黨讓民眾「恨到最高點」，卻始終看不清楚事件本質。

韓國瑜8日接受《新聞深喉嚨》專訪，主持人王又正詢問，民進黨最近有很多操作，例如韓國瑜跟誰出國、有沒有睡同一間房間等，但為什麼民進黨要這樣做？是想趁韓國瑜9日凱道之前嗎？

韓國瑜表示，這是因為民進黨「怕到最高點」是失去政權，怕失去政權之後，他上來會成立特偵組，開始查所有可疑的政府施政預算、政策，這樣將來貪官汙吏會不會被抓到？會不會東窗事發？這是他們最怕的事情！若是磊落的政黨，就完全不用害怕。

韓國瑜比喻，就像問國小學生會不會害怕老師一樣？有些人舉手說自己不害怕，因為「不會犯錯」；民進黨會害怕，是因為把政府當成公司經營，在裡面大貪特貪，這種撈法可用「匈奴」兩字來形容，而他們一撈完，時間一到就走人了。

韓國瑜表示，民進黨享受了各種政治利益，若不黑、不用奧步，這個「沒出息的政黨」就不會選了！但這些意義何在？今天民進黨是連任者，而他是挑戰者，連任者應該要獲得人民喜愛，挑戰者要獲得人民信任，但現在卻反過來，是人民在害怕連任者，這「大錯特錯，且一錯再錯」。

韓國瑜說，蔡英文使用的資料以網軍資料為主，後面的小編格局之小、心胸之狹窄，蔡英文只是拿讀稿機照本宣科，就算為了自尊心不用，還是跟男女主角一樣，劇本好了照著唸而已，完全是照著小編講故事，只能說小編水準太差。



被問到9日凱道造勢有無期望值？希望達到怎樣的能量或效果？韓國瑜提及4個高點，分別是愛到最高點、恨到最高點、怕到最高點，以及爽到最高點，「愛恨怕爽，通通不一樣！」如果9日造勢時，台灣人民覺得台灣在墮落，怕到最高點就會站出來。

韓國瑜說，民進黨應該要想辦法讓人民「愛到最高點」，但民進黨腦袋不清楚、沒出息，始終看不清楚事件本質；支持他的人，有一部分是喜歡他的，另一部分是看到國家前途而感到憂心忡忡，導致「怕到最高點」，還有很大一部分是對民進黨「恨到極限」。

韓國瑜表示，「爽到最高點」是指，將來他選上且要挑戰連任時，若大家覺得這段時間過得很好，那就會「爽到最高點」。

對於民進黨1月10日也在凱道造勢，韓國瑜說，民進黨用遊覽車拉人，沒遊覽車就沒有人，明明執政4年一直說為人民衝到第一線，但現在怎麼還要靠遊覽車？這是因為「人民對你一定恨到最高點」。