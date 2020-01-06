影／嘉義對決國民黨只隔5公里　賴清德喊話支持者：繼續打拼！一定要出來投票

記者蔣婕妤／嘉義報導

總統蔡英文6日晚間前進嘉義市舉辦造勢晚會，同時段，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬也出席嘉義的造勢活動，場地就在隔壁5公里外，同場較勁意味濃厚。小英嘉義造勢晚會現場擠滿人，主辦單位宣布「爆場」。民進黨副總統候選人賴清德致詞時喊話支持者，一定要繼續努力，而且一定要出來投票。





▲蔡英文嘉義造勢晚會，賴清德致詞。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文6日晚間的造勢大會，相隔五公里處就是國民黨的造勢場，還有李佳芬現身加持。小英嘉義造勢由於維安考量沒有空拍，不過，現場滿滿支持者擠爆，主辦單位也宣布已經「爆場」，隔空對戰國民黨。

卓榮泰致詞時表示，如果守不住南台灣，要怎麼守住大台灣，他問現場鄉親有沒有信心，支持者回以熱烈歡呼。他笑說相信大家，但一定要繼續打拼。他強調，面對中國大陸的挑戰，台灣一定要守住本土政權，守住台灣的民主自由，透過選票告訴全世界，台灣與民主自由的世界站在一起。

隨後上台的賴清德致詞時表示，這次的選戰很重要，是要守護台灣的選戰。立法院通過反滲透法，卻被國民黨批評是查水錶，這絕對不事實，民進黨是民主的政黨，一定會守住台灣的民主，更不可能傷害台灣的自由。

賴清德向支持者喊話，距離選戰只剩下最後倒數5日，大家還要繼續加油，最重要的是，1月11日當天「一定要出來投票」。