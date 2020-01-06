小英車隊台南掃街拜票　民眾高呼英德勝利、台南第一

▲總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」車隊，6日抵達台南掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文「勇敢自信、護台同行」車隊，6日抵達台南掃街，歸仁出發，行經南紡購物中心、水萍塭公園、正覺寺，最後抵達新化街役場，途中市長黃偉哲、議長郭信良以及立委王定宇、林俊憲、陳亭妃及林宜瑾立委候選人逐一與蔡英文車隊會合，一同向市民拜票，車隊行經之處民眾夾道歡呼，當選歡呼聲響徹。

小英台南競總黃先柱總幹事說明，同一時間賴清德副總統候選人車隊也從新北市萬里區出發，與蔡英文總統車隊要在選前最後五天，走遍各個縣市的大街小巷，並與立委候選人一同向市民問候、拉票，達成總統連任、立委過半的整體勝選目標。

競總潘新傳主任並表示，賴清德副總統候選人的車隊將於8日經台南，預計早上10時40分從鹽水區的南榮科技大學出發，沿著朝琴路、月津路、忠孝路接到新營區復興路，再由新進路、民權路、三民路抵達民治東路的民進黨新營黨部。

潘新傳說，車隊8日下午2時由佳里震興宮出發，沿著延平路行經七股中山路過西港大橋，再由中山路抵達安定區的中油陸路發加油站。接續從安和路六段一直走到安和路一段，再經公園路、和緯路三段、文賢路經過85度C台南成功店。接著車隊再由金華路四段走到明興路、喜樹路，再由灣裡路通過南萣橋往高雄。

賴清德副總統候選人依次將與賴惠員立委候選人、郭國文立委、陳亭妃立委以及林俊憲立委同車，一起向民眾問候拉票。潘新傳籲請民眾8日一起站出來，讓賴清德副總統候選人再次感受到台南人的熱情，並在11日選舉一起達成總統連任、立委全壘打、台南第一的大選勝利。