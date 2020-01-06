苦苓嗆韓國瑜「渣男無誤」　柯志恩：自己外遇有什麼資格罵人？





▲立委候選人柯志恩。（圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜5日提到，國二時前方坐了一名女同學，對方小腿又白又漂亮，讓他每天盯著看，導致成績一落千丈；韓國瑜此話一出，立刻引起外界熱議，作家苦苓甚至批評「渣男無誤」。對此，立委柯志恩回批苦苓過去搞感情出軌，有什麼資格罵別人是渣男？

「男人的兩套標準！」柯志恩6日在臉書上表示，苦苓批評韓國瑜說看女生小腿成績一落千丈是「渣男無誤」，還批評「謝龍介當眾汙衊女性時，在場絕大多數女生還哈哈大笑，連優秀的國民黨立委柯志恩也在笑，到底該怪男人歧視女人、還是覺得這些女人被歧視也活該？」

柯志恩說，曾幾何時苦苓如此重視女性議題，也懂得對於「不該歧視女人」高談闊論？只是苦苓一根指頭指著韓國瑜、謝龍介大肆批判時，可反問自己用行動搞感情出軌、傷害自己的配偶時，有什麼資格罵別的男人是「渣男」、是歧視女人？

柯志恩提到，更何況韓國瑜不過是在講年少輕狂的歲月，一個青春期男生的行為，自嘲因看女生小腿美白而荒廢功課，如果這就叫「渣男無誤」，那麼請問當政治人物背叛老婆、大搞外遇，是否比「渣男無誤」更加十惡不赦？而此時苦苓怎不出來替女人大聲疾呼，或公開譴責政治人物不該背叛妻子？

柯志恩認為，兩性平權很重要，但也不必無限上綱，連說一句玩笑話都要被扣上「歧視」的罪名。不管男生或女生都不該被歧視，任何男生或女生也不該用斷章取義、惡意曲解的方式去汙衊、攻擊任何人，因為霸凌、栽贓，不也是對人身、人格更為嚴重的歧視與傷害？

「至於該不該哈哈大笑，愛不愛聽誰講話，女人的感受女人做主，不需要男人來對女人下指導棋！」柯志恩說，很多人對政治兩套標準也就罷了，沒想到對性別、對女人一樣兩套標準，真的是令人反胃到極點。

柯志恩質疑，批評韓國瑜和謝龍介的人「你們的標準在哪裡？」尤其還是那些曾經傷害過女人情感的人，想想自己的行為，這些男人還有什麼臉說三道四？如果嘴巴玩笑要被譴責，則用身體力行搞外遇的政治人物是否該「謝謝收看」了。

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