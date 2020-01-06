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北港朝天宮蔡咏鍀同框蔡英文！萬張紅椅綠旗狂搖　鄉親力挺蘇治芬

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▲▼北港朝天宮董事長蔡咏鍀力挺蔡英文，同台後緊站左側成最大亮點。（圖／翻攝自臉書民主進步黨）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀力挺蔡英文，同台後緊站左側成最大亮點。（圖／翻攝自臉書民主進步黨）

記者陳豐德／雲林報導

蘇治芬6日晚間舉行選前造勢晚會，除了蔡英文站台力挺，喊出「見我倒有3種人最開心」外，整場最大亮點就是在台上的北港朝天宮董事長蔡咏鍀，雖然全程不發一語，但回顧2018年縣市長選舉時他是挺張麗善，此次卻轉向力挺民進黨立委候選人蘇治芬，蔡英文在下台前也不忘與他握手，可說民進黨成功拔樁，取得雲林重量級的樁腳支持。

「榮耀大雲林 眾星護台灣」造勢晚會，6日晚間在麥寮拱範宮舉行，現場1萬張塑膠椅迅速被坐滿，「水牛伯」行政院前院長游錫堃及余天都到場站台支持，其中余天還說自己在三重也是苦戰，呼籲若有朋友在三重，懇請打個電話幫忙催票。

立委候選人余天還說，全台灣人都沒有分族群、沒有分住南北，因為所有外省本省人，只要愛這片土地就是台灣人，台灣就像一艘船一樣，船長若是選錯人，隨便歪一下就偏向隔壁去了；大家要注意，坐在船上的時候，我們都愛這艘名叫「台灣」的船對不對？因為我們都坐在同一座船對不對？講到最後情緒激昂，還在台上直接高歌。

隨後蔡英文登台時，右手除了牽著蘇治芬外，左邊站著就是北港朝天宮的董事長蔡咏鍀，不過2018年縣市長選舉時蔡咏鍀支持現任雲林縣長國民黨張麗善，而在這次的總統大選卻轉而支持蔡英文及蘇治芬，此次更是直接站台行動力挺。

日前就有媒體報導國民黨總統候選人韓國瑜當面拜會北港朝天宮董事長蔡咏鍀，希望蔡董能出席造勢，不過被蔡咏鍀「當面拒絕」，蔡咏鍀上月25日受訪時表示，「選舉有個人立場，有的選交情，有的選有人情包袱」，不過對於是否接受韓國瑜的請託，蔡咏鍀則是不講明，僅表示：「過去，你看我的行程就知道了」，如今此次登台表態，顯示民進黨已成功拔樁。

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