從未迴避「哪國最危害台灣」　若主權、經濟二選一…韓國瑜：顧主權！





▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前上網路政治脫口秀節目《博恩夜夜秀》，但面對「哪一個國家最危害台灣？」問題卻未正面回應。對此，韓國瑜6日表示，他從沒有迴避這問題，威脅最大的就是中共，只是他當時意會不過來。另外，關於主權、經濟若只能二選一，要選哪一個？韓國瑜強調，「當然要顧主權！」

關於到底是誰最危害台灣？以及面對中國大陸要用什麼態度？韓國瑜6日接受電視節目專訪時提到，他從來沒有迴避這問題，70年來假想敵就是中國解放軍，對台灣威脅最大是中共，自己一點沒迴避！當時上《博恩夜夜秀》時，他一時意會不過來，「我沒有迴避問題。」

被問到當總統後，身分跟競選時會有落差，現在有一些民眾去中國大陸經商、唸書，無可避免面對中國大陸統戰，例如要賺大錢就要認同一中等，這樣想賺錢的話，會不會喪失主權？對此，韓國瑜說，這就像是「擠油渣」，民進黨跟這問題都是覺得主權、經濟只能二選一，不矮化主權無法賺中國大陸錢，「這些問題都是擠油渣。」

韓國瑜說，要先認定幾個事實，第一，中國大陸市場佔台灣40％，這個台灣要不要？可不可能放棄？第二，東南亞關稅同盟進不去，ECFA又可能要檢討，上下都走不出去，台灣要不要生存？但是自己不認為只能「二選一」。

這時，主持人詢問，萬一中國硬要二選一呢？韓國瑜說，如果是這種狀態下，已經走到死角了，那「以主權為優先」，不過這是以沒退路當前提，「我不認為台灣會如此！」因為台灣還有5000萬華人的市場，但若將中華民國或中華文化弱化，這5000萬華人市場就會離台灣越來越遠。