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陸「地下外匯平台」驚爆投資騙局！170萬人↑成肥羊「遭狠削4千億」

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▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲不少投資者見到穩賺利息的話術，而拉攏親友一同投資地下外匯平台。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一家地下外匯平台近日驚傳惡性倒閉，導致超過170萬人掉入詐騙陷阱，高達1千億元人民幣（約新台幣4310億元）的錢財恐怕都拿不回來。傳出有投資者除了自己受害外，也間接讓遭周遭親友一同遭殃，因為無法接受事實，打算結束性命逃避一切。

綜合陸媒報導，出事的平台名為「普頓平台PTFX外匯」，2019年12月24日晚間，福建省莆田市一名陳姓女子報案表示，從同年2月底開始，她就在普頓平台進行外匯托管交易，不過到了12月19日晚間，她突然沒辦法登入網站，帳戶數據也全數歸零，即便平台隔天發出公告宣稱「數據遭到駭客攻擊」，她帳面50萬元人民幣（約新台幣215萬元）仍全部虧空，只好報警求助。

▼「普頓平台PTFX外匯」崩盤，內部人員跑路，讓投資者血本無歸。（圖／翻攝自PTFX臉書）

▲▼普頓平台PTFX外匯崩盤，內部人員跑路，讓投資者血本無歸。（圖／翻攝自PTFX臉書）

普頓平台爆雷的消息迅速在網路上流傳開來，不少人也跳出來說自己成了肥羊。初步統計，有超過170萬人受害，涉及金額突破1千億元人民幣（約新台幣4310億元）。之後更有網友爆料，普頓平台本身就不是合法外匯公司，而是靠「拉人頭」方式建立出的投資騙局，由於平台現在出事了，相關人士早已帶走大筆錢財竄逃。

據悉，普頓平台自2016年開始經營，對外宣稱是印尼券商普頓公司（Pruton）旗下子公司，由印尼當局監管，該平台提供2種投資方式，一是靜態收益，投資人只需要出錢，每個月便能「穩賺」10%到30%利息；另一種是動態收益，投資人除了出錢外，也可拉人頭發展下線（類似直銷）。值得一提的是，普頓平台早在2017年就被馬來西亞央行列入黑名單。

有部分陸媒發現，普頓平台的資金分別流到大陸的多家私人公司帳戶，而非對外宣傳的印尼中亞銀行（BCA）。報導指出，平台註冊用戶多達175.9萬人，分別來自中國31個省市和自治區，並主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地。當地警方也已介入調查並提醒道，「天上沒有掉餡餅的好事，有的都是陷阱，投資人必須小心。」

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