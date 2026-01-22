　
大陸 大陸焦點 特派現場

金價持續高位震盪！　陸男秒賣掉500g金條…一年內賺181萬元

▲▼陸男秒賣500g金條，一年內賺181萬元。（圖／翻攝自微博）

▲荊先生。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州荊先生21日趁金價創高出清部分持金。隨著中國金價再寫新高，足金飾品報價衝上1506元／克（人民幣，下同），長期關注黃金走勢的荊先生選擇高檔賣出500克金條，帳面獲利可觀，但並未完全退場，隨後又以現價回補200克，規畫分段操作、等待下一波出手機會。

據《都市報導》報導，荊先生過去在每克六七百元時陸續買進500克金條，隨著本波金價飆升，單克價差超過800元，成功獲利逾40萬元（約台幣181萬元）。他表示，此次賣出主要是鎖定階段性收益，並非全面看空後市，因此在高位出清後，仍選擇回補部分部位。

荊先生說，自己長期關注貴金屬市場，近一年多來多次在相對高點分批變現，再於回檔時重新布局，累積收益約40萬元。他認為，黃金與白銀在當前環境下仍具配置價值，因此並未完全離場，而是計畫將回購的200克金條持有至五一或十一前後，再視行情決定是否出售。

他也坦言，投資黃金並非一蹴可幾，而是需要耐心與紀律，「我也是來來回回操作，不是一口氣壓上。」不過，他對後市仍偏多看待，認為若資金允許，分批布局能降低心理壓力。

報導指出，針對近期金價快速走高，多名專家提醒投資人應避免情緒化追價。相較一次性重壓，定期定額的積存金或黃金ETF，有助於平滑價格波動風險；實體金條雖具保值屬性，但流動性相對有限，短線操作彈性不如金融商品。

機構分析也指出，美元循環可持續性受到質疑，是支撐黃金中期走勢的重要因素，但市場普遍預期2026年金價表現可能不及2025年，短期仍須留意技術性回檔風險。投資圈人士則提醒，新手應清楚區分黃金種類，銀行金條與積存金較適合投資，首飾因工費高、回收折價大，不宜作為投資標的，高槓桿產品風險更高，應審慎避開。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

