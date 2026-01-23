獨自扛7人份工作！猝死程式設計師「底薪僅13K」還須全天待命

▲32歲的高廣輝猝死。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣東一名32歲程式設計師高廣輝於2025年11月29日（週六）上午突發身體不適，經送醫搶救後仍被宣告臨床死亡。家屬整理其生前作息與工作紀錄後發現，他在倒下前後仍持續被工作事務包圍，長期高工時與過勞狀態。妻子痛哭表示，兩人還在備孕狀態，正準備展開家庭生活。

▲高廣輝家中滿是獎狀。（圖／翻攝自微博）

據《海報新聞》報導，高廣輝的妻子楊女士表示，事發當天雖為週末，但丈夫仍在處理公司事務。她指出，公司長期未替部門補足人力，導致高廣輝一人需承擔原本六、七個人的工作量，長時間處於高度緊繃狀態。其薪資結構屬於「低底薪、高績效」模式，底薪僅三千多元（人民幣，下同，約台幣1.3萬元），必須仰賴大量工作績效才能拉高收入，出事前一個月實領約一萬九千元，稅前約兩萬元。

▲妻子時常催促高廣輝回家。（圖／翻攝自微博）

楊女士透露，高廣輝每日睡眠時間僅約六至七小時，清晨七點出門、夜間近十一點才返家，幾乎所有清醒時間都在工作中度過，即便是在開車通勤途中，他仍需接聽客戶電話、參與線上會議，長期處於二十四小時待命狀態。她感嘆表示，兩人正處於備孕階段，卻突然天人永隔，希望丈夫生前任職公司能積極配合後續工傷認定程序。

醫院就醫紀錄顯示，高廣輝死因為呼吸、心跳驟停，初步研判疑似為阿斯綜合症，也就是心源性腦缺血綜合征。家屬回憶，事發前一晚，高廣輝曾提及「隔天還有工作要處理」。企業微信紀錄顯示，他在11月28日下午仍在修訂部門任務共享文件，其中共有4項工作標註截止日期為11月29日。

▲妻子傷心欲絕。（圖／翻攝自微博）

家屬指出，高廣輝生前在公司由技術人員升任部門經理，除需處理程式開發與技術問題外，還須負責專案協調、進度追蹤與跨部門溝通。猝死前一週的工作日，他最早返家時間為21時38分，最晚接近22時47分。即便是週末，他仍會登入公司OA系統查看任務進度。瀏覽紀錄顯示，事發當天他至少5次進入公司OA平台，實際操作內容仍待釐清。

更令家屬難以接受的是，高廣輝在送醫途中自覺情況「應該不嚴重」，還叮囑家人攜帶筆電，表示若狀況允許仍可處理部分工作。楊女士回憶，當天清晨丈夫起床後表示身體不適，想坐在客廳「順便處理一下工作」，隨後便發生暈倒，甚至出現疑似尿失禁的情形。

▲楊女士在社群平台上上傳與丈夫的種種回憶。（圖／翻攝自小紅書，上同）

報導指出，高廣輝在醫院搶救期間，仍被拉入一個微信技術工作群。當天10時48分，他被加入該群組；11時15分，已有群成員留言請他協助處理訂單。而在他被宣告死亡約8小時後，當晚21時09分，其私人微信又收到同事私訊，提及週一一早有急任務需要修改，顯示部分同事當時並不知情。

目前，高廣輝任職公司已向廣州市黃埔區人社局提出工傷認定申請，並已獲受理。相關單位表示，工傷認定須依法律程序，綜合發病時間、工作狀態與相關證據進行審查，最終結果仍有待主管機關依法認定。