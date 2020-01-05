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假暖男誆「博彩平台」狂騙129萬　竟愛上受害者飛回秒落網

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▲▼示意圖,性侵,暴力,成人,女,女孩,挫折,哭,焦慮,獨,悲傷,鬱悶,暗,孤單,創傷,情緒（圖／123RF）

▲示意圖非本文當事人。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

四川巴中一名女子日前被一名在網路上認識的男子以「網路博彩平台」的名義詐騙，損失30萬元人民幣（約新台幣129萬元），然而就在警方展開調查之際，這名詐騙的男子卻再次與這名受害女子聯絡，並主動懺悔道歉並安慰對方，形同真的愛上了她，受害女子後來與警方聯手將男子逮捕。

根據《江蘇新聞》微信公眾號，這名鄭姓女子在去年9月份認識了一個網名「清風」的男子，對方自稱姓汪，家住南京，經營一家火鍋店，有高檔轎車，是一名成功單身男士，時常對她噓寒問暖，鄭姓女子逐漸對他產生了好感。

在這名「清風」先生的慫恿下，鄭姓女子先後在對方指定的博彩平台上充值，逐漸落入對方的圈套，不僅如此，後來男子又以母親心臟病突發住院、火鍋店資金出問題等為由，向鄭姓女子借錢，也逐漸失去了過往的熱情，最後乾脆向她坦白，稱自己就是騙子，為了完成任務才欺騙了她。

鄭姓女子報警後，警方調查發現這名男子其實姓劉，常在柬埔寨活動，就在此時，劉姓男子重新和鄭姓女子取得聯絡，不但勸她想開點，還表示自己願意和她一起承擔。鄭姓女子後來與警方合作，以交往見面為由，請劉姓男子出面，並由警方將特地從柬埔寨趕回來的他逮捕落網。

目前警方已凍結該詐騙團夥涉案資金約500萬元人民幣（約新台幣2150萬元），劉姓嫌犯被依法刑拘，案件正在進一步偵辦中。

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